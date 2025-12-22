Я б не стверджував, що ми досягнемо мирного врегулювання між Україною та РФ, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс не впевнений, що Україна та Росія найближчим часом дійдуть мирної угоди, що дозволить завершити війну.

Про це він заявив в інтерв'ю Unherd, передає Цензор.НЕТ.

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Що сказав Венс?

"Я думаю, що ми досягли прогресу, але, сидячи тут сьогодні, я б не впевнено стверджував, що ми прийдемо до мирного вирішення конфлікту. Я думаю, що є велика ймовірність, що ми це зробимо, я думаю, що є велика ймовірність, що ми цього не зробимо", - зазначив віцепрезидент США.

Водночас Венс заявив, що було досягнуто "прориву".

"Я отримав оновлену інформацію від наших переговорників сьогодні вранці. Тож прорив, якого, на мою думку, ми досягли, полягає в тому, що всі питання насправді винесені на поверхню", - сказав він.

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За його словами, на початку переговорів часто спостерігається "гра в заплутування", приховування справжніх намірів та нерозкриття своїх карт.

"І ви бачите це з усіма, хто бере участь у складних переговорах. І те, що ми бачили від українців та росіян протягом останніх кількох тижнів, це те, що існує справжнє відчуття того, що не підлягає обговоренню, і що дуже обговорюється", - пояснив Венс.

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Що передувало?

На вихідних у США відбулися переговори представників Штатів із українською та російською делегаціями.

Рустем Умєров оприлюднив власні підсумки переговорів, повідомивши, що сторони детально обговорили часові рамки та наступні кроки мирного процесу.

Своєю чергою президент Зеленський під час відеозвернення зазначив, що наразі триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки та про відбудову.

Своєю чергою, Дмитрієв натякнув на можливу зустріч у Москві.

Дмитрієв також назвав "конструктивними" переговори з американцями щодо мирної угоди.

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