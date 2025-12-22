Я б не стверджував, що ми досягнемо мирного врегулювання між Україною та РФ, - Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс не впевнений, що Україна та Росія найближчим часом дійдуть мирної угоди, що дозволить завершити війну.
Про це він заявив в інтерв'ю Unherd, передає Цензор.НЕТ.
Що сказав Венс?
"Я думаю, що ми досягли прогресу, але, сидячи тут сьогодні, я б не впевнено стверджував, що ми прийдемо до мирного вирішення конфлікту. Я думаю, що є велика ймовірність, що ми це зробимо, я думаю, що є велика ймовірність, що ми цього не зробимо", - зазначив віцепрезидент США.
Водночас Венс заявив, що було досягнуто "прориву".
"Я отримав оновлену інформацію від наших переговорників сьогодні вранці. Тож прорив, якого, на мою думку, ми досягли, полягає в тому, що всі питання насправді винесені на поверхню", - сказав він.
За його словами, на початку переговорів часто спостерігається "гра в заплутування", приховування справжніх намірів та нерозкриття своїх карт.
"І ви бачите це з усіма, хто бере участь у складних переговорах. І те, що ми бачили від українців та росіян протягом останніх кількох тижнів, це те, що існує справжнє відчуття того, що не підлягає обговоренню, і що дуже обговорюється", - пояснив Венс.
Що передувало?
На вихідних у США відбулися переговори представників Штатів із українською та російською делегаціями.
- Рустем Умєров оприлюднив власні підсумки переговорів, повідомивши, що сторони детально обговорили часові рамки та наступні кроки мирного процесу.
- Своєю чергою президент Зеленський під час відеозвернення зазначив, що наразі триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки та про відбудову.
- Своєю чергою, Дмитрієв натякнув на можливу зустріч у Москві.
- Дмитрієв також назвав "конструктивними" переговори з американцями щодо мирної угоди.
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