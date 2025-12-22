Питання територіальних поступок значно затримує переговори, - Венс

Під час переговорів про мирну угоду обговорюються територіальні поступки, контроль над ЗАЕС та відновлення.

Про це в інтерв'ю Unherd заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, передає Цензор.НЕТ.

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Що сказав Венс?

"Я думаю, що росіяни справді хочуть територіального контролю над Донецьком. Українці, зрозуміло, вважають це серйозною проблемою безпеки, навіть коли вони приватно визнають, що зрештою вони, ймовірно, втратять Донецьк - але, знаєте, зрештою: це може бути через 12 місяців, може бути й довше.

Тож ця територіальна поступка є значною затримкою в переговорах - ця жахлива територіальна поступка, я б сказав", - зазначив віцепрезидент США.

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ЗАЕС

Також, за словами Венса, обговорюється контроль над Запорізькою АЕС.

"Хто контролює (Запорізьку) ядерну установку? Чи може вона бути спільно контрольованою? Чи повинна вона контролюватися однією чи кількома сторонами?" - сказав він.

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Інші питання

Також, зазначив віцепрезидент США, обговорюються й гуманітарні питання, зокрема статус етнічних росіян та українців, які залишаються на окупованих територіях або у РФ

"І, звичайно, є питання про реконструкцію, на якій, я думаю, українці, зрозуміло, дуже зосереджені, а росіяни дещо менше. І ми просто намагаємося вирішити всі ці питання", - підсумував він.

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