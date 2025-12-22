РУС
Вопрос территориальных уступок значительно задерживает переговоры, - Вэнс

Венс рассказал подробности о переговорах и том, что их задерживает

В ходе переговоров о мирном соглашении обсуждаются территориальные уступки, контроль над ЗАЭС и восстановление.

Об этом в интервью Unherd заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает Цензор.НЕТ.

Что сказал Вэнс?

"Я думаю, что россияне действительно хотят территориального контроля над Донецком. Украинцы, разумеется, считают это серьезной проблемой безопасности, даже когда они в частном порядке признают, что в конечном итоге они, вероятно, потеряют Донецк - но, знаете, в конечном итоге: это может быть через 12 месяцев, может быть и дольше.

Поэтому эта территориальная уступка является значительной задержкой в переговорах - эта ужасная территориальная уступка, я бы сказал", - отметил вице-президент США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Москва не собирается идти на уступки по "пяти территориям", - МИД России

ЗАЭС

Также, по словам Вэнса, обсуждается контроль над Запорожской АЭС.

"Кто контролирует (Запорожскую) ядерную установку? Может ли она быть совместно контролируемой? Должна ли она контролироваться одной или несколькими сторонами?" - сказал он.

Читайте также: Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил против финансовой помощи Украине

Другие вопросы

Также, отметил вице-президент США, обсуждаются и гуманитарные вопросы, в частности статус этнических россиян и украинцев, которые остаются на оккупированных территориях или в РФ

"И, конечно, есть вопрос о реконструкции, на которой, я думаю, украинцы, понятно, очень сосредоточены, а россияне несколько меньше. И мы просто пытаемся решить все эти вопросы", - подытожил он.

Читайте: Я бы не утверждал, что мы достигнем мирного урегулирования между Украиной и РФ, - Вэнс

Донецьк (6349) Донецкая область (11681) Донецкий район (48) Джей Ди Вэнс (170)
Топ комментарии
+13
Запропонуйте кацапам Аляску. Це пожвавить процес.
22.12.2025 12:46 Ответить
+5
а питання того що ти такий мудрий ідеш накуй - не обговорюється?
22.12.2025 12:46 Ответить
+3
Венс досі не зрозумів що не буде територіальних поступок
22.12.2025 13:00 Ответить
"Для врегулювання війни в Україні залишилося вирішити 5% (!) питань, - президент Фінляндії Стубб" - мабуть мова йде якраз про 5% території, котрі ще хочуть відірвати від України.
22.12.2025 13:36 Ответить
Переводжу з трампівського підхолуйника- здавайтеся і буде вам мир ну не всім правда половину виріжуть но буде мир.
22.12.2025 12:47 Ответить
Сьогодня весь день Венс "розважає" публіку?
22.12.2025 12:50 Ответить
Це свідоме затягування часу кацапами, щоб захопити ще більше української території. На час проведення переговорів бойові дії припиняються, а сторони готові йти на поступки. Тут же ж нічого подібного й близько не спостерігається. Кацапи на будь-які пропозиції еуропейців та америкосів відповідають "ні". Тобто так ще можна зустрічатися скільки завгодно довго, а результату у вигляді миру на прийнятних умовах не буде. Тому це не переговори, а просто їхня імітація.
22.12.2025 12:56 Ответить
100%! Каждую неделю очередные переговоры, а по факту русня прет дальше без каких-то последствий для себя. фрик шоу
22.12.2025 13:21 Ответить
Хех)))
Це все одно що сказати "Беренгів пролив значно ускладнює велоподорож з Аляски до камчатки"...)))
22.12.2025 13:03 Ответить
Тобто америкоси чекають поступок тільки від України? А від Сосії нічого не вимагається, крім відра червоної ікри і хутра? Це не переговори а деребан України називається. Нах з такими угодами. Це даже близько мирними їх назвати не можна. Це називається, просування рашистської окупації через непробивні рубежі українців методом дипломатії за допомогою своїх агентів в сша. Щоб потім далі було легше йти військовим шляхом. Бульбофюрер майже теж вступив в війну. Вже відкрито постачає зброю рашистам. І тільки справа часу коли Бульбофюрер разом з рашистами повторить наступ на Київ і захід України як в 22-му році. Просто )(уйло зараз добивається від Тромба визнання вже окупованих територій розійськими. Щоб туди вже офіційно завести війська корейців і ОДКБ які будуть наступати з півдня поки рашисти з бульбашами з півночі
22.12.2025 13:03 Ответить
До речі, з приводу бульбостану. Як на мене, цей гнійник (як і придністров'я) треба було ліквідувати ще на початку війни. Іресурси, які ми змарнували на операцію у курській області, треба було спрямувати саме на це.
22.12.2025 13:18 Ответить
Пєтушню з нафарбованою мордою не питають.
22.12.2025 13:11 Ответить
какие накуй переговоры если вы тупо затягиваете процесс ляпая языками больше года и на все ваши предложения путька посылает вас накуй. А они дальше предлагают и называют это мирными "переговорами". Да вы суки уже слейтесь или давайте норм санкции и ракеты. клоуны американские
22.12.2025 13:20 Ответить
Немає і не буде ніяких територіальних поступок, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі свої території і це потрібно підкреслювати!
22.12.2025 13:20 Ответить
Відірваний від реальності неадекват!
22.12.2025 13:31 Ответить
Питання у тому що США виявилися адвокатами та посібниками агресора.
22.12.2025 13:37 Ответить
а хто тобі ******** дав право розпоряджатися чужими територіями
22.12.2025 13:54 Ответить
Уявімо, що на США напала розвинута інопланетна цивілізація, яка у технологічному і військовому плані значно перевищує можливості цієї країни. За результатом цього гіпотетичного нападу були знищені міста, захоплені території, вбиті, покалічені, закатовані громадяни. Раптом представники інопланетної цивілізації пропонують Президенту США мирну угоду, співпрацю, торгівлю, але захоплені території залишають за собою (повідомляють, що можуть захопити все). Яке рішення прийме Президент США, наприклад Трамп?
22.12.2025 13:54 Ответить
Віддай Флоріду мордору і все вирішино.
22.12.2025 14:00 Ответить
Нехай почне зі своєї фазенди
22.12.2025 14:12 Ответить
Куда торопятся мрази? Не спасать ли своего подельника, крысу бункерную, которая сидит в жопе? Гниды пиндоские.
22.12.2025 14:05 Ответить
Бідолажний Венсе.... як він турбується про УКраїну. Замість того, щоб уроонити на один квартал ціну на нафту до 15 баксів - щод х**ло здризнуло з УКраїни за тиждень, він умовляє УКраиїну відмовитисчя віукраїнської землі і від українців, що там мешкать... Ох, співчуваємо ВЕнсові... як же ж йому с**а тяжко, не те що украинцям на захоплених х**лом териториіях.... не то що звалтованим жінкам й покаліченим тисячам українців... Ні...Венсу значно тяжеліше... бідолага, та й годі...
22.12.2025 14:14 Ответить
 
 