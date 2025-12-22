Вопрос территориальных уступок значительно задерживает переговоры, - Вэнс

В ходе переговоров о мирном соглашении обсуждаются территориальные уступки, контроль над ЗАЭС и восстановление.

Об этом в интервью Unherd заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает Цензор.НЕТ.

Что сказал Вэнс?

"Я думаю, что россияне действительно хотят территориального контроля над Донецком. Украинцы, разумеется, считают это серьезной проблемой безопасности, даже когда они в частном порядке признают, что в конечном итоге они, вероятно, потеряют Донецк - но, знаете, в конечном итоге: это может быть через 12 месяцев, может быть и дольше.

Поэтому эта территориальная уступка является значительной задержкой в переговорах - эта ужасная территориальная уступка, я бы сказал", - отметил вице-президент США.

ЗАЭС

Также, по словам Вэнса, обсуждается контроль над Запорожской АЭС.

"Кто контролирует (Запорожскую) ядерную установку? Может ли она быть совместно контролируемой? Должна ли она контролироваться одной или несколькими сторонами?" - сказал он.

Другие вопросы

Также, отметил вице-президент США, обсуждаются и гуманитарные вопросы, в частности статус этнических россиян и украинцев, которые остаются на оккупированных территориях или в РФ

"И, конечно, есть вопрос о реконструкции, на которой, я думаю, украинцы, понятно, очень сосредоточены, а россияне несколько меньше. И мы просто пытаемся решить все эти вопросы", - подытожил он.

