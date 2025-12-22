Зеленский: США ведут переговоры с РФ после встреч с Украиной

Американская делегация после встреч с украинской стороной осталась для переговоров с представителями России и проинформирует Украину об их результатах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Владимира Зеленского, сделанном во время мероприятия по случаю Дня работников дипломатической службы 2025 года в Киеве.

Глава государства отметил, что Соединенные Штаты проводят отдельные беседы с российской стороной, после чего передадут украинской стороне всю полученную информацию. По его словам, Украина также предоставляет партнерам полный объем своих позиций и предложений.

"Американцы остались сейчас на переговорах с представителями России. Они будут разговаривать, и потом мы получим от них информацию, так же как и они получат все от нас", — сказал Зеленский.

Переговоры США с Россией: позиция Украины

Президент подчеркнул, что Украина рассматривает переговорный процесс как многоуровневый и ожидает четкой коммуникации со стороны американских партнеров. По его словам, в настоящее время продолжается работа над несколькими ключевыми документами, касающимися завершения войны, гарантий безопасности и послевоенного восстановления.

Зеленский также напомнил, что ранее украинская делегация уже обсуждала эти вопросы с представителями США во Флориде. После этого американская сторона взяла время для дальнейших консультаций, в частности с Россией.

Оценка процесса со стороны США

Между тем вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что пока не уверен в скором достижении мирного соглашения между Украиной и Россией. В то же время он признал, что в переговорах есть прогресс.

По его словам, вопрос территориальных уступок значительно задерживает переговоры.

Ранее сообщалось, что российский представитель Кирилл Дмитриев назвал переговоры с американцами конструктивными и допустил возможность дальнейших контактов, в том числе и в Москве.

