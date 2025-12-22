РУС
Зеленский: США ведут переговоры с РФ после встреч с Украиной

Зеленский подтвердил переговоры американцев с российской стороной

Американская делегация после встреч с украинской стороной осталась для переговоров с представителями России и проинформирует Украину об их результатах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Владимира Зеленского, сделанном во время мероприятия по случаю Дня работников дипломатической службы 2025 года в Киеве.

Глава государства отметил, что Соединенные Штаты проводят отдельные беседы с российской стороной, после чего передадут украинской стороне всю полученную информацию. По его словам, Украина также предоставляет партнерам полный объем своих позиций и предложений.

"Американцы остались сейчас на переговорах с представителями России. Они будут разговаривать, и потом мы получим от них информацию, так же как и они получат все от нас", — сказал Зеленский.

Переговоры США с Россией: позиция Украины

Президент подчеркнул, что Украина рассматривает переговорный процесс как многоуровневый и ожидает четкой коммуникации со стороны американских партнеров. По его словам, в настоящее время продолжается работа над несколькими ключевыми документами, касающимися завершения войны, гарантий безопасности и послевоенного восстановления.

Зеленский также напомнил, что ранее украинская делегация уже обсуждала эти вопросы с представителями США во Флориде. После этого американская сторона взяла время для дальнейших консультаций, в частности с Россией.

Оценка процесса со стороны США

Между тем вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что пока не уверен в скором достижении мирного соглашения между Украиной и Россией. В то же время он признал, что в переговорах есть прогресс.

По его словам, вопрос территориальных уступок значительно задерживает переговоры.

Зеленский Владимир (23086) переговоры (5437) США (28744) война в Украине (7313)
А яку з сторін представляє цей прес-секретар?
22.12.2025 19:09 Ответить
Добром прошу. Нехай вже йде у відставку. Відпочине до чергових виборів. Нових Безуглих на смітниках відшукає. Та й країна вже втомилась від його виступів кожного дня: по справам і не зовсім. Ось наприклад, США - це вже не зовсім. Вони вже на нашого Віслючка не реагують. Після Міндіча з двушками по дипломатичній пошті. Зєлєнскаво.
22.12.2025 19:21 Ответить
Студія "95 квартал" розпочинає з'йомки серіалу "Новинар на прізвисько "Очевидність". В головній ролі - т.в.о. президента України
22.12.2025 19:29 Ответить
Он каждый вечер просто комментирует кто куда едет и с кем говорит. Все равно никакой конкретики. Смысл этих видосиков.
22.12.2025 19:30 Ответить
Он прямо как Дід Панас из моего детства. Не хватает только легендарного - Отака ***** малята в конце. История не подтверждает данного высказывания, но в нашей ситуации оно было бы очень кстати.
22.12.2025 19:48 Ответить
Якщо відкинути увесь пафос заяв зеленського про чергові ,,досягнення'' його дипломатіі, про результати перемовин, його заяви про те що ось-ось мир вже близько бо в цих перемовинах є динамічний прогресс, про обговорення гарантій безпеки і навіть про плани відбудови Украіни (!) - то за підсумком результат бачимо тільки один- людина здатна робити тільки те, що робила все своє життя- знімати відосики про себе коханого, за якими тілька дзвінка порожнеча і абсолютний нуль досягнень.... Всім вже очевидно, що всі оці перемовини, та безкінчені візити та зустрічі у США нагадують танці індейців з бубнами біля вогню....Про які такі гарантіі безпеки для Украіни можна говорити, якщо таких взагалі не існує в природі ? Про які такі плани відбудови Украіни можна говорити, якщо не те що війна закінчилась а навіть ще не досягнули єлементарних домовленостей про припинення вогню......???? Не про це треба говорити!!!! А говорити про максимальне посилення єкономічних санкцій проти росіі, щоб зруйнувати єкономіку росіі. Говорити треба про надання Украіні далекобійноі зброі , про надання ракет Тамагавк і Таурус, щоб УКраіна могла почати серьезно руйнувати нафтопереробну галузь росіі і бити по іі військовим обьектам у тилу - бо тільки це у сівокупності здатне підірвати єкономічну і військову міць росіі і примусити іі сісти за стіл переговорів..... Поки цього не станеться, поки обговорення серьйзних дій і кроків не замінять цю політичну декорацію під назвою ,,премовини про мир', безглузді і безрезультативні танці з бубнами будуть продовжуватись , як і повзучий російський наступ і як війна в цілому......
22.12.2025 20:18 Ответить
 
 