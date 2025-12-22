РУС
Украинская делегация возвращается из США и доложит о переговорах во Флориде, - Зеленский

Зеленский о переговорах во Флориде

Украинская делегация сегодня возвращается из США и будет докладывать о прогрессе на переговорах во Флориде.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по случаю Дня работников дипломатической службы, сообщает Цензор.НЕТ.

О чем идет речь

По словам Зеленского, делегации работали над четырьмя документами:

  • мирный план из 20 пунктов;
  • гарантии безопасности для Украины от Европы и США;
  • двусторонние гарантии между США и Украиной, которые должны быть приняты в Конгрессе;
  • документ о послевоенном восстановлении Украины.

Президент добавил, что сейчас США будут работать над этими документами с россиянами и некоторые из пунктов могут измениться. После проведенной работы американцы дадут обратную связь Украине.

Россияне могут нанести массированный удар по Украине на Рождество

Также Зеленский предупредил, что страна-агрессор Россия может прибегнуть к массированным ракетным ударам по Украине в рождественские дни.

По его словам, подобные сигналы со стороны РФ о "рождественском перемирии" являются элементом запугивания, на которые Украина реагирует усилением работы разведки.

"После таких сигналов я попросил максимально усилить нашу разведку, чтобы четко понимать, где мы находимся. Мы понимаем, что именно в эти дни они могут, и это в их характере, именно на наше Рождество, нанести какой-то массированный удар. (...) Сегодня была Ставка по этому поводу, и номер один был вопрос ПВО –– защита наших городов, сел, наших громад, особенно 23-24-25 декабря. На это нужно обратить внимание", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что перед военными поставлены соответствующие задачи и в то же время призвал граждан быть бдительными.

Ранее мы писали, что в понедельник, 22 декабря, Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего и сообщил, что уже есть несколько кандидатур на должность командующего ВК "Південь".

+2
повертается без умерова...він у родиному колі флориди залишився...
показать весь комментарий
22.12.2025 18:38 Ответить
Комментировать
Шо, облом с ФБР?
показать весь комментарий
22.12.2025 18:37 Ответить
путін розміщує Орєшнікі в Білорусі, отже як тільки буде підписана мирна угода, путін продовжить війну з території Білорусі і формально вийде з під санкцій і буде продовжувати агресію.
показать весь комментарий
22.12.2025 18:42 Ответить
Какие нах орешники - На основе ракеты "Ярс" россияне попытались разработать ракету РС-26 "Рубеж". https://24tv.ua/ru/oreshnik-hochet-vypustit-rf-po-ukraine-budanov-ocenil-naskolko-realna-ugroza-24-kanal_n2823033 Путин назвал ее "Орешник". У нее была убрана одна разгонная ступень, также ракету уменьшили и в два раза стала меньше дальность ее полета.
Потом в России решили построить ракету РС-28 "Сармат", которая у них не пошла. Состоялось семь ее пусков и шесть ракет взорвались. Была разрушена шахта, откуда она запускалась. Одна ракета вообще куда-то улетела, до сих пор не могут найти,

С "Орешником" сложилась такая же ситуация. Сначала было несколько неудачных пусков. Затем состоялся удар по Днепру в ноябре 2024 года. А после этого также было пару попыток запустить эту ракету, но неудачных. Довести "Орешник" до ума у россиян, по его мнению, нет возможности.
https://24tv.ua/ru/rossija-osushhestvila-neudachnye-starty-raket-jars-oreshnik-sarmat-v-chem-prichina-24-kanal_n2827152
показать весь комментарий
22.12.2025 19:01 Ответить
Умеров відпочів. І то.добре.
показать весь комментарий
22.12.2025 18:37 Ответить
повертается без умерова...він у родиному колі флориди залишився...
показать весь комментарий
22.12.2025 18:38 Ответить
Голова делегації теж повертається? Чи ще перемовини... у ...московії?
показать весь комментарий
22.12.2025 18:38 Ответить
Та Свидоренко сказала, що світла буде більше на свята... А взагалі уже добу летять шахеди Чернігів - Київ - Житомир.. що за чарівна там дірка 🤬🤬🤬
показать весь комментарий
22.12.2025 18:40 Ответить
Ой, та нє нада! Я вже й так, наперед, можу сказати - ФБР відмовило в амністії шахраям з ОП по справі "міндічгейт".
показать весь комментарий
22.12.2025 18:41 Ответить
Яка потужна новина! Думали, що не дочекаємось...
показать весь комментарий
22.12.2025 18:49 Ответить
Умєров ризикує не бути впущений у сша повертається в Україну?
показать весь комментарий
22.12.2025 19:00 Ответить
Главное чтобы было что доложить народу Украины!
показать весь комментарий
22.12.2025 19:01 Ответить
А умєров повертається чи зависає на невизначений строк ? Віскі чи джін сподобались всій рідні ? Хто живе за кордоном, той ніколи не буде патріотом. Хто живе за межами містечка, той ніколи не буде файним господарем в чужому містечку. Заїди є заїдами. Хоч лусни.
показать весь комментарий
22.12.2025 19:02 Ответить
Делегация возвращается, это уже победа! Могли ведь, остаться во Флориде.
показать весь комментарий
22.12.2025 19:06 Ответить
 
 