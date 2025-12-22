Украинская делегация возвращается из США и доложит о переговорах во Флориде, - Зеленский

Украинская делегация сегодня возвращается из США и будет докладывать о прогрессе на переговорах во Флориде.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по случаю Дня работников дипломатической службы, сообщает Цензор.НЕТ.

О чем идет речь

По словам Зеленского, делегации работали над четырьмя документами:

мирный план из 20 пунктов;

гарантии безопасности для Украины от Европы и США;

двусторонние гарантии между США и Украиной, которые должны быть приняты в Конгрессе;

документ о послевоенном восстановлении Украины.

Президент добавил, что сейчас США будут работать над этими документами с россиянами и некоторые из пунктов могут измениться. После проведенной работы американцы дадут обратную связь Украине.

Россияне могут нанести массированный удар по Украине на Рождество

Также Зеленский предупредил, что страна-агрессор Россия может прибегнуть к массированным ракетным ударам по Украине в рождественские дни.

По его словам, подобные сигналы со стороны РФ о "рождественском перемирии" являются элементом запугивания, на которые Украина реагирует усилением работы разведки.

"После таких сигналов я попросил максимально усилить нашу разведку, чтобы четко понимать, где мы находимся. Мы понимаем, что именно в эти дни они могут, и это в их характере, именно на наше Рождество, нанести какой-то массированный удар. (...) Сегодня была Ставка по этому поводу, и номер один был вопрос ПВО –– защита наших городов, сел, наших громад, особенно 23-24-25 декабря. На это нужно обратить внимание", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что перед военными поставлены соответствующие задачи и в то же время призвал граждан быть бдительными.

Ранее мы писали, что в понедельник, 22 декабря, Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего и сообщил, что уже есть несколько кандидатур на должность командующего ВК "Південь".

