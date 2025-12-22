Украинская делегация возвращается из США и доложит о переговорах во Флориде, - Зеленский
Украинская делегация сегодня возвращается из США и будет докладывать о прогрессе на переговорах во Флориде.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по случаю Дня работников дипломатической службы, сообщает Цензор.НЕТ.
О чем идет речь
По словам Зеленского, делегации работали над четырьмя документами:
- мирный план из 20 пунктов;
- гарантии безопасности для Украины от Европы и США;
- двусторонние гарантии между США и Украиной, которые должны быть приняты в Конгрессе;
- документ о послевоенном восстановлении Украины.
Президент добавил, что сейчас США будут работать над этими документами с россиянами и некоторые из пунктов могут измениться. После проведенной работы американцы дадут обратную связь Украине.
Россияне могут нанести массированный удар по Украине на Рождество
Также Зеленский предупредил, что страна-агрессор Россия может прибегнуть к массированным ракетным ударам по Украине в рождественские дни.
По его словам, подобные сигналы со стороны РФ о "рождественском перемирии" являются элементом запугивания, на которые Украина реагирует усилением работы разведки.
"После таких сигналов я попросил максимально усилить нашу разведку, чтобы четко понимать, где мы находимся. Мы понимаем, что именно в эти дни они могут, и это в их характере, именно на наше Рождество, нанести какой-то массированный удар. (...) Сегодня была Ставка по этому поводу, и номер один был вопрос ПВО –– защита наших городов, сел, наших громад, особенно 23-24-25 декабря. На это нужно обратить внимание", – подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что перед военными поставлены соответствующие задачи и в то же время призвал граждан быть бдительными.
Ранее мы писали, что в понедельник, 22 декабря, Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего и сообщил, что уже есть несколько кандидатур на должность командующего ВК "Південь".
Потом в России решили построить ракету РС-28 "Сармат", которая у них не пошла. Состоялось семь ее пусков и шесть ракет взорвались. Была разрушена шахта, откуда она запускалась. Одна ракета вообще куда-то улетела, до сих пор не могут найти,
С "Орешником" сложилась такая же ситуация. Сначала было несколько неудачных пусков. Затем состоялся удар по Днепру в ноябре 2024 года. А после этого также было пару попыток запустить эту ракету, но неудачных. Довести "Орешник" до ума у россиян, по его мнению, нет возможности.
