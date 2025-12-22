РУС
Новости Заседания Ставки
Зеленский: Уже представлены несколько кандидатур на должность командующего ВК "Південь"

заседание Ставки

Президент Владимир Зеленский сообщил, что уже есть несколько кандидатур на должность командующего ВК "Південь". 

Об этом глава государства сообщил по итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего, сообщает Цензор.НЕТ.

Ситуация на фронте

"Провел сегодня Ставку. Подробно по фронту, по всем направлениям. Благодарен нашим воинам за стойкость и за активную украинскую оборону: наши подразделения уничтожают оккупанта именно так, как оккупант заслуживает этого", - сказал президент.

Он отметил, что в эти недели российская армия ощутимо увеличила интенсивность атак, соответственно возросло и количество российских потерь.

Будет ответ 

"Будем и в дальнейшем поддерживать именно такую динамику: если россияне не вкладываются в процесс переговоров на сто процентов серьезно и направляют свои ресурсы на затягивание и расширение войны, мы будем на это реагировать вполне логично – нашими ответными действиями", - заявил Зеленский.

Дипстрайки и ПВО

Кроме этого, на заседании Ставки, как рассказал Зеленский, были доклады о наших дипстрайках, также Главнокомандующий доложил о потребностях и обеспечении Сил обороны Украины.

"Отдельно и подробно обсудили состояние ПВО, прикрытие фронта и наших регионов, в частности Одесской области, средствами противовоздушной обороны", - рассказал президент.

Смена командующего ВК "Південь"

"Уже представлены и несколько кандидатур на должность командующего ВК "Південь". Готовим решение", - сообщил также глава государства.

Что предшествовало

  • Напомним, что 20 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал увольнение с должности командующего воздушным командованием "Південь" Дмитрия Карпенко.
  • Соответствующее заявление главы государства прозвучало на фоне массированных российских обстрелов Одесщины.

Читайте также: Зеленский готовит Ставку и встречу со "слугами": Готовлю быстрые решения, которые нужны нашему государству

Автор: 

Зеленский Владимир (23086) Ставка (171)
Сортировать:
Умови визначені, торг не доречний
22.12.2025 18:14 Ответить
Кілька кандидатур вже представлені і клован буде обирати генерала.
От з кварталівськими посовєтуєцца і обере.
22.12.2025 18:19 Ответить
у кожного кандитата та його родни є пашпорт з куркою ...
22.12.2025 18:33 Ответить
"вже є декілька кандидатур"

пикалов, лысый, кто там еще?
22.12.2025 18:36 Ответить
невже екскомандувача ВПС ЗСУ поверне на рідну йому Одещину?
22.12.2025 18:37 Ответить
Коли чую від цього Говнокомандувача : "Провів сьогодні Ставку. Детально по фронту, по всіх напрямках.", як кадровий військовий не знаю, що мені більше хочеться, плакати чи сміятись. Воно провело ставку... А ти мерзота КВНівська, хоч знаєш чмошне що це таке? Ти гнида козломойска, танк від БТРа відрізниш? Єдине в чому я впевнений на всі 100, хапати ти вмієш, це в тебе слизняк не віднімеш.

22.12.2025 18:51 Ответить
А добровольчі іноземні легіони чому знищуються Зеленським?! Він дятел чи це його свідомий вибір?
22.12.2025 19:05 Ответить
 
 