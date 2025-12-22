Зеленский: Уже представлены несколько кандидатур на должность командующего ВК "Південь"

Президент Владимир Зеленский сообщил, что уже есть несколько кандидатур на должность командующего ВК "Південь".

Об этом глава государства сообщил по итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего, сообщает Цензор.НЕТ.

Ситуация на фронте

"Провел сегодня Ставку. Подробно по фронту, по всем направлениям. Благодарен нашим воинам за стойкость и за активную украинскую оборону: наши подразделения уничтожают оккупанта именно так, как оккупант заслуживает этого", - сказал президент.

Он отметил, что в эти недели российская армия ощутимо увеличила интенсивность атак, соответственно возросло и количество российских потерь.

Будет ответ

"Будем и в дальнейшем поддерживать именно такую динамику: если россияне не вкладываются в процесс переговоров на сто процентов серьезно и направляют свои ресурсы на затягивание и расширение войны, мы будем на это реагировать вполне логично – нашими ответными действиями", - заявил Зеленский.

Дипстрайки и ПВО

Кроме этого, на заседании Ставки, как рассказал Зеленский, были доклады о наших дипстрайках, также Главнокомандующий доложил о потребностях и обеспечении Сил обороны Украины.

"Отдельно и подробно обсудили состояние ПВО, прикрытие фронта и наших регионов, в частности Одесской области, средствами противовоздушной обороны", - рассказал президент.

Смена командующего ВК "Південь"

"Уже представлены и несколько кандидатур на должность командующего ВК "Південь". Готовим решение", - сообщил также глава государства.

Что предшествовало

Напомним, что 20 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал увольнение с должности командующего воздушным командованием "Південь" Дмитрия Карпенко.

Соответствующее заявление главы государства прозвучало на фоне массированных российских обстрелов Одесщины.

