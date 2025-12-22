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Новини Засідання Ставки Зміна командувача ПвК Південь
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Зеленський: Вже представлені кілька кандидатур на посаду командувача ПвК "Південь"

засідання Ставки

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже є декілька кандидатур на посаду командувача ПвК "Південь". 

Про це глава держави повідомив за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача, інформує Цензор.НЕТ.

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Ситуація на фронті

"Провів сьогодні Ставку. Детально по фронту, по всіх напрямках. Вдячний нашим воїнам за стійкість і за активну українську оборону: наші підрозділи знищують окупанта саме так, як окупант заслуговує на це", - сказав президент.

Він зазначив, що цими тижнями російська армія відчутно збільшила інтенсивність атак, відповідно зросла і кількість російських втрат.

Буде відповідь 

"Будемо й надалі підтримувати саме таку динаміку: якщо росіяни не вкладаються в процес перемовин на сто відсотків серйозно та спрямовують свої ресурси на затягування і розширення війни, ми будемо на це реагувати цілком логічно – нашими діями у відповідь", - заявив Зеленський.

Дипстрайки та ППО

Крім цього, на засіданні Ставки, як розповів Зеленський, були доповіді щодо наших дипстрайків, також Головнокомандувач доповів щодо потреб та забезпечення Сил оборони України.

"Окремо і детально обговорили стан ППО, прикриття фронту та наших регіонів, зокрема Одещини, засобами протиповітряної оборони", - розповів президент.

Читайте також: Розбираємося з людьми, які відповідають за ППО Одещини, - Зеленський

Зміна командувача ПвК "Південь"

"Вже представлені й кілька кандидатур на посаду командувача ПВК "Південь". Готуємо рішення", - повідомив також глава держави.

Що передувало

  • Нагадаємо, що 20 грудня президент Володимир Зеленський анонсував звільнення з посади командувача повітряного командування "Південь" Дмитра Карпенка.
  • Відповідна заява глави держави прозвучала на на тлі масованих російських обстрілів Одещини. 

Читайте також: Зеленський анонсував звільнення командувача ПвК "Південь" Карпенка: "Знайдуть іншу кандидатуру"

Автор: 

Зеленський Володимир (28286) ППО (4255) Ставка (195)
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Топ коментарі
+4
Кілька кандидатур вже представлені і клован буде обирати генерала.
От з кварталівськими посовєтуєцца і обере.
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22.12.2025 18:19 Відповісти
+3
Коли чую від цього Говнокомандувача : "Провів сьогодні Ставку. Детально по фронту, по всіх напрямках.", як кадровий військовий не знаю, що мені більше хочеться, плакати чи сміятись. Воно провело ставку... А ти мерзота КВНівська, хоч знаєш чмошне що це таке? Ти гнида козломойска, танк від БТРа відрізниш? Єдине в чому я впевнений на всі 100, хапати ти вмієш, це в тебе слизняк не віднімеш.

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22.12.2025 18:51 Відповісти
+2
А добровольчі іноземні легіони чому знищуються Зеленським?! Він дятел чи це його свідомий вибір?
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22.12.2025 19:05 Відповісти

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