Зеленський: Вже представлені кілька кандидатур на посаду командувача ПвК "Південь"
Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже є декілька кандидатур на посаду командувача ПвК "Південь".
Про це глава держави повідомив за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача, інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація на фронті
"Провів сьогодні Ставку. Детально по фронту, по всіх напрямках. Вдячний нашим воїнам за стійкість і за активну українську оборону: наші підрозділи знищують окупанта саме так, як окупант заслуговує на це", - сказав президент.
Він зазначив, що цими тижнями російська армія відчутно збільшила інтенсивність атак, відповідно зросла і кількість російських втрат.
Буде відповідь
"Будемо й надалі підтримувати саме таку динаміку: якщо росіяни не вкладаються в процес перемовин на сто відсотків серйозно та спрямовують свої ресурси на затягування і розширення війни, ми будемо на це реагувати цілком логічно – нашими діями у відповідь", - заявив Зеленський.
Дипстрайки та ППО
Крім цього, на засіданні Ставки, як розповів Зеленський, були доповіді щодо наших дипстрайків, також Головнокомандувач доповів щодо потреб та забезпечення Сил оборони України.
"Окремо і детально обговорили стан ППО, прикриття фронту та наших регіонів, зокрема Одещини, засобами протиповітряної оборони", - розповів президент.
Зміна командувача ПвК "Південь"
"Вже представлені й кілька кандидатур на посаду командувача ПВК "Південь". Готуємо рішення", - повідомив також глава держави.
Що передувало
- Нагадаємо, що 20 грудня президент Володимир Зеленський анонсував звільнення з посади командувача повітряного командування "Південь" Дмитра Карпенка.
- Відповідна заява глави держави прозвучала на на тлі масованих російських обстрілів Одещини.
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