Зеленський: Вже представлені кілька кандидатур на посаду командувача ПвК "Південь"

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже є декілька кандидатур на посаду командувача ПвК "Південь".

Про це глава держави повідомив за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача, інформує Цензор.НЕТ.

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Ситуація на фронті

"Провів сьогодні Ставку. Детально по фронту, по всіх напрямках. Вдячний нашим воїнам за стійкість і за активну українську оборону: наші підрозділи знищують окупанта саме так, як окупант заслуговує на це", - сказав президент.

Він зазначив, що цими тижнями російська армія відчутно збільшила інтенсивність атак, відповідно зросла і кількість російських втрат.

Буде відповідь

"Будемо й надалі підтримувати саме таку динаміку: якщо росіяни не вкладаються в процес перемовин на сто відсотків серйозно та спрямовують свої ресурси на затягування і розширення війни, ми будемо на це реагувати цілком логічно – нашими діями у відповідь", - заявив Зеленський.

Дипстрайки та ППО

Крім цього, на засіданні Ставки, як розповів Зеленський, були доповіді щодо наших дипстрайків, також Головнокомандувач доповів щодо потреб та забезпечення Сил оборони України.

"Окремо і детально обговорили стан ППО, прикриття фронту та наших регіонів, зокрема Одещини, засобами протиповітряної оборони", - розповів президент.

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Зміна командувача ПвК "Південь"

"Вже представлені й кілька кандидатур на посаду командувача ПВК "Південь". Готуємо рішення", - повідомив також глава держави.

Що передувало

Нагадаємо, що 20 грудня президент Володимир Зеленський анонсував звільнення з посади командувача повітряного командування "Південь" Дмитра Карпенка.

Відповідна заява глави держави прозвучала на на тлі масованих російських обстрілів Одещини.

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