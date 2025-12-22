Представители ЕС не участвовали в переговорах в Майами, - Еврокомиссия
Представители Евросоюза не участвовали в мирных переговорах, которые проходили на выходных в США.
Об этом заявил заместительглавного спикера Еврокомиссии Олоф Хилл, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Что известно
"Я получил подтверждение, что представители ЕС не участвовали в переговорах в Майами", - отметил он.
В то же время пресс-секретарь Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни заверил, что "мы как ЕС и наши государства-члены продолжим активно участвовать в мирных усилиях в соответствии с нашей целью - содействовать миру, как это закреплено в наших Договорах".
"Мы будем оставаться в координации с государствами-членами относительно их двусторонних контактов с этой целью. И я напомню здесь о фокусе, который мы имеем в нашем плане, а именно о двух пунктах: поддержка Украины и давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров", - подытожил Эль-Ануни.
Что предшествовало?
На выходных в США состоялись переговоры представителей Штатов с украинской и российской делегациями.
- Рустем Умеров обнародовал собственные итоги переговоров, сообщив, что стороны подробно обсудили временные рамки и следующие шаги мирного процесса.
- В свою очередь президент Зеленский во время видеообращения отметил, что в настоящее время продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности и о восстановлении.
- В свою очередь, Дмитриев намекнул на возможную встречу в Москве.
- Дмитриев также назвал "конструктивными" переговоры с американцами по мирному соглашению.
