Представители ЕС не участвовали в переговорах в Майами, - Еврокомиссия

Представители Евросоюза не участвовали в мирных переговорах, которые проходили на выходных в США.

Об этом заявил заместительглавного спикера Еврокомиссии Олоф Хилл, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Что известно

"Я получил подтверждение, что представители ЕС не участвовали в переговорах в Майами", - отметил он.

В то же время пресс-секретарь Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни заверил, что "мы как ЕС и наши государства-члены продолжим активно участвовать в мирных усилиях в соответствии с нашей целью - содействовать миру, как это закреплено в наших Договорах".

"Мы будем оставаться в координации с государствами-членами относительно их двусторонних контактов с этой целью. И я напомню здесь о фокусе, который мы имеем в нашем плане, а именно о двух пунктах: поддержка Украины и давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров", - подытожил Эль-Ануни.

Что предшествовало?

На выходных в США состоялись переговоры представителей Штатов с украинской и российской делегациями.

Рустем Умеров обнародовал собственные итоги переговоров, сообщив, что стороны подробно обсудили временные рамки и следующие шаги мирного процесса.

В свою очередь президент Зеленский во время видеообращения отметил, что в настоящее время продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности и о восстановлении.

В свою очередь, Дмитриев намекнул на возможную встречу в Москве.

Дмитриев также назвал "конструктивными" переговоры с американцами по мирному соглашению.

