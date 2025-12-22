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Новини Мирні перемовини
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Представники ЄС не брали участі у перемовинах в Маямі, - Єврокомісія

Перемовини у США: Євросоюз не брав участь

Представники Євросоюзу не брали участі у мирних перемовинах, що відбувалися на вихідних у США.

Про це заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Що відомо?

"Я отримав підтвердження, що представники ЄС не брали участі у перемовинах у Маямі", - зазначив він.

Водночас речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні запевнив, що "ми як ЄС та наші держави-члени продовжимо брати активну участь у мирних зусиллях відповідно до нашої мети – сприяти миру, як це закріплено в наших Договорах".

"Ми будемо залишатися в координації з державами-членами щодо їхніх двосторонніх контактів з цією метою. І я нагадаю тут про фокус, який ми маємо в нашому плані, а саме про два пункти: підтримка України та тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів", - підсумував Ель-Ануні.

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Що передувало?

На вихідних у США відбулися переговори представників Штатів із українською та російською делегаціями.

  • Рустем Умєров оприлюднив власні підсумки переговорів, повідомивши, що сторони детально обговорили часові рамки та наступні кроки мирного процесу.
  • Своєю чергою президент Зеленський під час відеозвернення зазначив, що наразі триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки та про відбудову.
  • Своєю чергою, Дмитрієв натякнув на можливу зустріч у Москві.
  • Дмитрієв також назвав "конструктивними" переговори з американцями щодо мирної угоди.

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