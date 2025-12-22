Представники ЄС не брали участі у перемовинах в Маямі, - Єврокомісія

Представники Євросоюзу не брали участі у мирних перемовинах, що відбувалися на вихідних у США.

Про це заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Що відомо?

"Я отримав підтвердження, що представники ЄС не брали участі у перемовинах у Маямі", - зазначив він.

Водночас речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні запевнив, що "ми як ЄС та наші держави-члени продовжимо брати активну участь у мирних зусиллях відповідно до нашої мети – сприяти миру, як це закріплено в наших Договорах".

"Ми будемо залишатися в координації з державами-членами щодо їхніх двосторонніх контактів з цією метою. І я нагадаю тут про фокус, який ми маємо в нашому плані, а саме про два пункти: підтримка України та тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів", - підсумував Ель-Ануні.

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Що передувало?

На вихідних у США відбулися переговори представників Штатів із українською та російською делегаціями.

Рустем Умєров оприлюднив власні підсумки переговорів, повідомивши, що сторони детально обговорили часові рамки та наступні кроки мирного процесу.

Своєю чергою президент Зеленський під час відеозвернення зазначив, що наразі триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки та про відбудову.

Своєю чергою, Дмитрієв натякнув на можливу зустріч у Москві.

Дмитрієв також назвав "конструктивними" переговори з американцями щодо мирної угоди.

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