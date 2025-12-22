Українська делегація повертається зі США та доповідатиме про перемовини у Флориді, - Зеленський
Українська делегація сьогодні повертається з США й доповідатиме про прогрес на перемовинах у Флориді.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про що йдеться
За словами Зеленського, делегації працювали над чотирма документами:
- мирний план з 20 пунктів;
- гарантії безпеки для України від Європи та США;
- двосторонні гарантії між США та Україною, які мають бути ухвалені в Конгресі;
- документ про післявоєнне відновлення України.
Президент додав, що зараз США будуть працювати над цими документами з росіянами і деякі з пунктів можуть змінитись. Після проведеної роботи, американці дадуть зворотний зв'язок Україні.
Росіяни можуть завдати масованого удару по Україні на Різдво
Також Зеленський попередив, що країна-агресорка Росія може вдатися до масованих ракетних ударів по Україні у різдвяні дні.
За його словами, подібні сигнали з боку РФ про "різдвяне перемир'я" є елементом залякування, на які Україна реагує посиленням роботи розвідки.
"Після таких сигналів я попросив максимально посилити нашу розвідку, щоб чітко розуміти, де ми перебуваємо. Ми розуміємо, що якраз в ці дні вони можуть, і це в їхньому характері, саме на наше Різдво, зробити якийсь масований удар. (…) Сьогодні була Ставка про це, і номер один було питання ППО –– захист наших міст, сіл, наших громад, особливо 23-24-25 грудня. На це треба звернути увагу", - наголосив Зеленський.
Він зазначив, що перед військовими поставлені відповідні завдання і водночас закликав громадян бути пильними.
Раніше ми писали, що у понеділок, 22 грудня Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача і повідомив, що вже є декілька кандидатур на посаду командувача ПвК "Південь".
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