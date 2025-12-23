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США хочуть досягти фінальної мирної угоди, і з боку України – повна співпраця, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленьский заслухав доповідь Рустема Умєрова та Андрія Гнатова, які повернулися після зустрічей у США з командою Дональда Трампа.

Про це голова держави сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Результати роботи делегацій

За словами президента, українська делегація доповіла про робочі драфти угод, які вже є, про пункти угод, які "вдалося зробити сильнішими".

"Ми продовжуємо бути з Америкою в постійному контакті, ми очікуємо подальшої роботи. Відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку –– повна співпраця. Україна ніколи не була й не буде перешкодою для миру", - наголосив Зеленський.

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Голова держави додав, що Україна робить все, щоб документи були й щоб вони були реалістичними.

"Головне, щоб Росія не зривала цю дипломатію та на сто відсотків серйозно ставилася до закінчення війни. Якщо ні – повинен бути додатковий тиск на Росію, світ володіє всіма інструментами, щоб тиск спрацював, щоб мир був", - заявив він.

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Що передувало?

На вихідних у США відбулися переговори представників Штатів із українською та російською делегаціями.

  • Рустем Умєров оприлюднив власні підсумки переговорів, повідомивши, що сторони детально обговорили часові рамки та наступні кроки мирного процесу.
  • Своєю чергою президент Зеленський під час відеозвернення зазначив, що наразі триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки та про відбудову.
  • Своєю чергою, Дмитрієв натякнув на можливу зустріч у Москві.
  • Дмитрієв також назвав "конструктивними" переговори з американцями щодо мирної угоди.

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Зеленський Володимир (28298) перемовини (3857) США (26909)
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Топ коментарі
+11
Оманська Гнида хоче скоріше здати Україну та з амністією від США відпочивати на вкрадені млрд баксів политих кров'ю українців відпочивати біля менори
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23.12.2025 21:31 Відповісти
+9
Вован! Де дЄрмак! Ну не травмуй душу ... Сидить в камері, де Червінський сидів...?
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23.12.2025 21:31 Відповісти
+8
Україна не перешкода для миру. Перешкода для миру - ти ї твоя шобла ворюг-мїндїчей, які бабло в Рашку відсилали. Ти будеш записаний в Історії, як повний ідіот, узурпатор і гробовщик України. Будь ти проклятий!
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23.12.2025 21:48 Відповісти

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