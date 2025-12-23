США хочуть досягти фінальної мирної угоди, і з боку України – повна співпраця, - Зеленський
Президент Володимир Зеленьский заслухав доповідь Рустема Умєрова та Андрія Гнатова, які повернулися після зустрічей у США з командою Дональда Трампа.
Про це голова держави сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Результати роботи делегацій
За словами президента, українська делегація доповіла про робочі драфти угод, які вже є, про пункти угод, які "вдалося зробити сильнішими".
"Ми продовжуємо бути з Америкою в постійному контакті, ми очікуємо подальшої роботи. Відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку –– повна співпраця. Україна ніколи не була й не буде перешкодою для миру", - наголосив Зеленський.
Голова держави додав, що Україна робить все, щоб документи були й щоб вони були реалістичними.
"Головне, щоб Росія не зривала цю дипломатію та на сто відсотків серйозно ставилася до закінчення війни. Якщо ні – повинен бути додатковий тиск на Росію, світ володіє всіма інструментами, щоб тиск спрацював, щоб мир був", - заявив він.
Що передувало?
На вихідних у США відбулися переговори представників Штатів із українською та російською делегаціями.
- Рустем Умєров оприлюднив власні підсумки переговорів, повідомивши, що сторони детально обговорили часові рамки та наступні кроки мирного процесу.
- Своєю чергою президент Зеленський під час відеозвернення зазначив, що наразі триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки та про відбудову.
- Своєю чергою, Дмитрієв натякнув на можливу зустріч у Москві.
- Дмитрієв також назвав "конструктивними" переговори з американцями щодо мирної угоди.
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