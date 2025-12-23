США хочуть досягти фінальної мирної угоди, і з боку України – повна співпраця, - Зеленський

Президент Володимир Зеленьский заслухав доповідь Рустема Умєрова та Андрія Гнатова, які повернулися після зустрічей у США з командою Дональда Трампа.

Про це голова держави сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Результати роботи делегацій

За словами президента, українська делегація доповіла про робочі драфти угод, які вже є, про пункти угод, які "вдалося зробити сильнішими".

"Ми продовжуємо бути з Америкою в постійному контакті, ми очікуємо подальшої роботи. Відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку –– повна співпраця. Україна ніколи не була й не буде перешкодою для миру", - наголосив Зеленський.

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Голова держави додав, що Україна робить все, щоб документи були й щоб вони були реалістичними.

"Головне, щоб Росія не зривала цю дипломатію та на сто відсотків серйозно ставилася до закінчення війни. Якщо ні – повинен бути додатковий тиск на Росію, світ володіє всіма інструментами, щоб тиск спрацював, щоб мир був", - заявив він.

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Що передувало?

На вихідних у США відбулися переговори представників Штатів із українською та російською делегаціями.

Рустем Умєров оприлюднив власні підсумки переговорів, повідомивши, що сторони детально обговорили часові рамки та наступні кроки мирного процесу.

Своєю чергою президент Зеленський під час відеозвернення зазначив, що наразі триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки та про відбудову.

Своєю чергою, Дмитрієв натякнув на можливу зустріч у Москві.

Дмитрієв також назвав "конструктивними" переговори з американцями щодо мирної угоди.

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