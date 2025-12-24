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Український воїн із американського кулемета "Browning M2" збиває російський "Shahed". ВIДЕО
У мережі опубліковано відео, на якому український військовослужбовець за допомогою американського великокаліберного кулемета "Browning M2" знищує російський ударний безпілотник типу "Shahed".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно проліт безпілотника та бойову роботу українського бійця - кулеметник відкриває вогонь з Browning M2 та уражає БПЛА, після чого той падає.
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90 МЛН кацапських трупів.
1 МІЛЬЙОН 200 ТИСЯЧ вже закрили СОУ.
Капітуляцію підпише останній кацап.
А потім ми відразу його вб'ємо, незалежно від віку і статі.
СЛАВА УКРАЇНІ!