Український воїн із американського кулемета "Browning M2" збиває російський "Shahed". ВIДЕО

У мережі опубліковано відео, на якому український військовослужбовець за допомогою американського великокаліберного кулемета "Browning M2" знищує російський ударний безпілотник типу "Shahed".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно проліт безпілотника та бойову роботу українського бійця - кулеметник відкриває вогонь з Browning M2 та уражає БПЛА, після чого той падає.

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