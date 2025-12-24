РФ випустила 116 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 60 цілей. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 24 грудня російські окупанти випустили по Україні 116 БпЛА різних типів по Україні.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, пуски фіксували із напрямків: Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Із них близько 90 - "шахеди".

Відомо, що значну кількість ударних БпЛА ворог спрямував на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 60 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 48 ударних БпЛА на 19 локаціях.

Наразі ворог продовжує атаку.

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