РФ випустила 116 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 60 цілей. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 24 грудня російські окупанти випустили по Україні 116 БпЛА різних типів по Україні.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, пуски фіксували із напрямків: Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
Із них близько 90 - "шахеди".
Відомо, що значну кількість ударних БпЛА ворог спрямував на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 60 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 48 ударних БпЛА на 19 локаціях.
Наразі ворог продовжує атаку.
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