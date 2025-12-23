Українські захисники показали, як збивають ворожі дрони та ракети під час масованої атаки 23 грудня. ВIДЕО
Вночі та вранці 23 грудня ворог здійснив чергову, вже дев’яту з початку року, масовану атаку на енергосистему України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі Повітряні сили Збройних сил України опублікували кадри бойової роботи захисників українського неба по ворожих цілях цієї ночі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль