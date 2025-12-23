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Українські захисники показали, як збивають ворожі дрони та ракети під час масованої атаки 23 грудня. ВIДЕО

Вночі та вранці 23 грудня ворог здійснив чергову, вже дев’яту з початку року, масовану атаку на енергосистему України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі Повітряні сили Збройних сил України опублікували кадри бойової роботи захисників українського неба по ворожих цілях цієї ночі.

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Автор: 

крилаті ракети (1129) ракети (4497) Україна (7623) атака (1794) ЗСУ (8954) Повітряні сили (3539) Шахед (2320)
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