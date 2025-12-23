Украинские защитники показали, как сбивают вражеские дроны и ракеты во время массированной атаки 23 декабря. ВИДЕО

Ночью и утром 23 декабря враг осуществил очередную, уже девятую с начала года, массированную атаку на энергосистему Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети Воздушные силы Вооруженных сил Украины опубликовали кадры боевой работы защитников украинского неба по вражеским целям этой ночью.

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