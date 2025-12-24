РФ выпустила 116 БПЛА по Украине: ПВО обезвредила 60 целей. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 24 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 116 БПЛА различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
В частности, пуски фиксировали из направлений: Миллерово, Курск, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ АР Крым.
Из них около 90 - "Шахеды".
Известно, что значительное количество ударных БПЛА враг направил на объект критической инфраструктуры в Черниговской области.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 60 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 48 ударных БПЛА на 19 локациях.
В настоящее время враг продолжает атаку.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тупі ваньки, ага.