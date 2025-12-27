78-ма бригада ДШВ знищила САУ "Гвоздика" на Курщині. ВIДЕО

Десантники 78-ї бригади ДШВ знищили ворожу САУ "Гвоздика" на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти 7-го корпусу Сил швидкого реагування Десантно-штурмових військ уразили російську самохідну артилерійську установку на території Курської області.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Ворожа техніка була розміщена поблизу населеного пункту Кульбаки, що за 7 км від кордону з Україною. Противник використовував цю САУ для артилерійських ударів по території Сумської області.

Артсистему було виявлено за допомогою повітряної розвідки. Після підтвердження цілі українські десантники завдали точного удару, внаслідок чого "Гвоздика" була виведена з ладу.

Українські воїни продовжують послідовно знищувати техніку, живу силу та бойові можливості ворога на Північно-Слобожанському напрямку.

Дивіться також: Перехоплювачем "Генерал Черешня AIR" знищено рідкісний російський розвідувальний дрон "Князь Вещий Олег". ВIДЕО

Також повідомлялося, що екіпаж РСЗВ 33-го ОШП завдав точного удару по району зосередження окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 3-го батальйону "Свобода" відбили штурм окупантів на Добропільсько-Покровському напрямку. ВIДЕО