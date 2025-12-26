Екіпаж РСЗВ 33-го ОШП завдав точного удару по району зосередження окупантів. ВIДЕО
Українська розвідка своєчасно виявила район зосередження особового складу російських окупаційних військ. Після підтвердження координат екіпаж реактивної системи залпового вогню 33-го окремого штурмового полку оперативно вийшов на вогневу позицію та завдав точного удару по визначених цілях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ураження віддалених районів зосередження противника суттєво знижує його бойові можливості, порушує логістику та ускладнює підготовку до штурмових дій. Це, у свою чергу, полегшує подальше виконання бойових завдань українськими штурмовими підрозділами.
У підрозділі підкреслюють чіткий алгоритм роботи: виявлення цілі, оперативний вихід на позицію та вогневе ураження.
33-й окремий штурмовий полк продовжує системну бойову роботу зі знищення сил противника.
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