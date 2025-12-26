Украинская разведка своевременно обнаружила район сосредоточения личного состава российских оккупационных войск. После подтверждения координат экипаж реактивной системы залпового огня 33-го отдельного штурмового полка оперативно вышел на огневую позицию и нанес точный удар по определенным целям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поражение отдаленных районов сосредоточения противника существенно снижает его боевые возможности, нарушает логистику и затрудняет подготовку к штурмовым действиям. Это, в свою очередь, облегчает дальнейшее выполнение боевых задач украинскими штурмовыми подразделениями.

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В подразделении подчеркивают четкий алгоритм работы: обнаружение цели, оперативный выход на позицию и огневое поражение.

33-й отдельный штурмовой полк продолжает системную боевую работу по уничтожению сил противника.

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