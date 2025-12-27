78-я бригада ДШВ уничтожила САУ "Гвоздика" на Курщине. ВИДЕО
Десантники 78-й бригады ДШВ уничтожили вражескую САУ "Гвоздика" на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты 7-го корпуса Сил быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск поразили российскую самоходную артиллерийскую установку на территории Курской области.
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Вражеская техника была размещена вблизи населенного пункта Кульбаки, что в 7 км от границы с Украиной. Противник использовал эту САУ для артиллерийских ударов по территории Сумской области.
Артсистема была обнаружена с помощью воздушной разведки. После подтверждения цели украинские десантники нанесли точный удар, в результате чего "Гвоздика" была выведена из строя.
Украинские воины продолжают последовательно уничтожать технику, живую силу и боевые возможности врага на Северо-Слобожанском направлении.
- Также сообщалось, что экипаж РСЗО 33-го ОШП нанес точный удар по району сосредоточения оккупантов.
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