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Бразильский доброволец берет рашиста в плен. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, как бразильский доброволец берет в плен оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боец на украинской стороне Ди Анджело под прицелом автомата берет в плен рашиста, который прятался в норе среди местности.

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На кадрах видно, как иностранный боец уверенно контролирует ситуацию и заставляет врага сдаться.

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  • Ранее сообщалось, что боец Сил обороны одним выстрелом попал в российский дрон-камикадзе.

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армия РФ (23293) иностранец (536) добровольцы (1235) пленные (2322)
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Топ комментарии
+49
Ото кацап там офігів, думає ната уже зашлі))
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27.12.2025 13:22 Ответить
+29
они по украински ниххххя не понимают ,а ты им по португальски хочешь что то втолковать !!!))) гаси их наххххх!!!
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27.12.2025 13:31 Ответить
+12
длб , они тебя спрашивают : сколько вас там ??? один ,два , три ???? ******* какие они там ВСЕ тупые ((((
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27.12.2025 13:34 Ответить

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