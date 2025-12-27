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Бразильский доброволец берет рашиста в плен. ВИДЕО
В сети опубликовали видеозапись, как бразильский доброволец берет в плен оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, боец на украинской стороне Ди Анджело под прицелом автомата берет в плен рашиста, который прятался в норе среди местности.
На кадрах видно, как иностранный боец уверенно контролирует ситуацию и заставляет врага сдаться.
- Ранее сообщалось, что боец Сил обороны одним выстрелом попал в российский дрон-камикадзе.
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+49 Сергій #594355
показать весь комментарий27.12.2025 13:22 Ответить Ссылка
+29 василий граздич
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+12 василий граздич
показать весь комментарий27.12.2025 13:34 Ответить Ссылка
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