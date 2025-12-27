Бразильский доброволец берет рашиста в плен. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, как бразильский доброволец берет в плен оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боец на украинской стороне Ди Анджело под прицелом автомата берет в плен рашиста, который прятался в норе среди местности.

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На кадрах видно, как иностранный боец уверенно контролирует ситуацию и заставляет врага сдаться.

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Ранее сообщалось, что боец Сил обороны одним выстрелом попал в российский дрон-камикадзе.

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