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Бойцы 33-й ОМБр сорвали штурм оккупантов под Владимировкой. ВИДЕО
Бойцы 33-й отдельной механизированной бригады нанесли серию ударов по живой силе и технике противника в районе Владимировки на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские войска попытались начать штурм, однако Силы обороны опередили врага и нанесли поражение еще до начала наступления, сорвав планы захватчиков.
В результате боевой работы было уничтожено:
- 7 российских военнослужащих;
- 1 квадроцикл;
- 1 боевую машину МТ-ЛБ.
Кроме того, еще одна МТ-ЛБ была повреждена и выведена из строя.
Видео своей боевой работы украинские защитники обнародовали в своем официальном телеграм-канале.
- Также сообщалось, что бразильский доброволец берет рашиста в плен.
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