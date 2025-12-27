Бойцы 33-й отдельной механизированной бригады нанесли серию ударов по живой силе и технике противника в районе Владимировки на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские войска попытались начать штурм, однако Силы обороны опередили врага и нанесли поражение еще до начала наступления, сорвав планы захватчиков.

В результате боевой работы было уничтожено:

7 российских военнослужащих;

1 квадроцикл;

1 боевую машину МТ-ЛБ.

Кроме того, еще одна МТ-ЛБ была повреждена и выведена из строя.

Видео своей боевой работы украинские защитники обнародовали в своем официальном телеграм-канале.

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Также сообщалось, что бразильский доброволец берет рашиста в плен.

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