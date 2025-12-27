Конная пехота РФ уничтожена ударными дронами 92-й бригады. ВИДЕО

Российская пехота на лошадях продолжает попытки наступать на позиции Сил обороны, однако тщетно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах зафиксирована очередная попытка конной пехоты оккупантов прорваться к полосе ответственности бойцов 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко.

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Оператор беспилотника мастерски подлетел к врагу, сбив захватчика с лошади, а затем добил его точным ударом, когда тот лежал на земле.

В результате попадания БПЛА амуниция поджаренного оккупанта разлетелась в разные стороны.

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Также сообщалось, что украинские дроны-камикадзе ликвидировали африканского наемника армии РФ на Купянском направлении.

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