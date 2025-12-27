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Конная пехота РФ уничтожена ударными дронами 92-й бригады. ВИДЕО
Российская пехота на лошадях продолжает попытки наступать на позиции Сил обороны, однако тщетно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах зафиксирована очередная попытка конной пехоты оккупантов прорваться к полосе ответственности бойцов 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко.
Оператор беспилотника мастерски подлетел к врагу, сбив захватчика с лошади, а затем добил его точным ударом, когда тот лежал на земле.
В результате попадания БПЛА амуниция поджаренного оккупанта разлетелась в разные стороны.
- Также сообщалось, что украинские дроны-камикадзе ликвидировали африканского наемника армии РФ на Купянском направлении.
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показать весь комментарий27.12.2025 10:45 Ответить Ссылка
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