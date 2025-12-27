РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10490 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
11 780 54

Конная пехота РФ уничтожена ударными дронами 92-й бригады. ВИДЕО

Российская пехота на лошадях продолжает попытки наступать на позиции Сил обороны, однако тщетно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах зафиксирована очередная попытка конной пехоты оккупантов прорваться к полосе ответственности бойцов 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Оператор беспилотника мастерски подлетел к врагу, сбив захватчика с лошади, а затем добил его точным ударом, когда тот лежал на земле.

В результате попадания БПЛА амуниция поджаренного оккупанта разлетелась в разные стороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десантники 82-й бригады взорвали оккупанта FPV-дроном в рву, пока соратник стоял и смотрел. ВИДЕО

Смотрите также: "FATUM" и Третий армейский корпус уничтожили китайскую РСЗО вместе с личным составом оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23293) уничтожение (10215) 92 отдельная штурмовая бригада (280) дроны (7579)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+45
Оператор молодець, дав коняці відбігти. Вона ж не винна, що її підор осідлав
показать весь комментарий
27.12.2025 10:41 Ответить
+19
Взагалі не розумію отаких відосиків. Спочатку ржали з москалів на мотоциклах, але потім визнали, що це дуже ефективний спосіб, коли у нас не вистачає піхоти все перекривати і навіть самі почали використовувати таку техніку. Тепер ржемо з коней. Яка в біса різниця на чому вони, хоч і на козі верхи, якщо вони вже два роки наступають і наступають і цьому немає кінця !? Всі ці ги-ги нічого нам не дають, тільки закривають нас від реальності. Ось вже з'являється неперевірена інфа,, що сепари повністю захопили Гуляйполе і якщо вони недавно захопили наш штаб в центрі міста, то думаю, що це правда. Що буде далі, Оріхово, Запоріжжя ? Та пох, ви подивіться, кацапи на конях наступають !
показать весь комментарий
27.12.2025 10:53 Ответить
+18
показать весь комментарий
27.12.2025 10:45 Ответить

Загрузка...

 
 