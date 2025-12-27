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Кінна піхота РФ знищена ударними дронами 92-ї бригади. ВIДЕО

Російська піхота на конях продовжує спроби наступати на позиції Сил оборони, проте марно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах зафіксовано чергову спробу кінної піхоти окупантів прорватися до смуги відповідальності бійців 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка.

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Оператор безпілотника майстерно підлетів до ворога, зірвавши загарбника з коня, а потім добив його точним ударом, коли той лежав на землі.

Унаслідок влучання БпЛА амуніція підсмаженого окупанта розлетілася в різні боки.

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Топ коментарі
+45
Оператор молодець, дав коняці відбігти. Вона ж не винна, що її підор осідлав
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27.12.2025 10:41 Відповісти
+19
Взагалі не розумію отаких відосиків. Спочатку ржали з москалів на мотоциклах, але потім визнали, що це дуже ефективний спосіб, коли у нас не вистачає піхоти все перекривати і навіть самі почали використовувати таку техніку. Тепер ржемо з коней. Яка в біса різниця на чому вони, хоч і на козі верхи, якщо вони вже два роки наступають і наступають і цьому немає кінця !? Всі ці ги-ги нічого нам не дають, тільки закривають нас від реальності. Ось вже з'являється неперевірена інфа,, що сепари повністю захопили Гуляйполе і якщо вони недавно захопили наш штаб в центрі міста, то думаю, що це правда. Що буде далі, Оріхово, Запоріжжя ? Та пох, ви подивіться, кацапи на конях наступають !
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27.12.2025 10:53 Відповісти
+18
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27.12.2025 10:45 Відповісти

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