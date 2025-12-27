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Кінна піхота РФ знищена ударними дронами 92-ї бригади. ВIДЕО
Російська піхота на конях продовжує спроби наступати на позиції Сил оборони, проте марно.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах зафіксовано чергову спробу кінної піхоти окупантів прорватися до смуги відповідальності бійців 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка.
Оператор безпілотника майстерно підлетів до ворога, зірвавши загарбника з коня, а потім добив його точним ударом, коли той лежав на землі.
Унаслідок влучання БпЛА амуніція підсмаженого окупанта розлетілася в різні боки.
- Також повідомлялося, що українські дрони-камікадзе ліквідували африканського найманця армії РФ на Куп’янському напрямку.
Топ коментарі
+45 Підлога Маккартні
показати весь коментар27.12.2025 10:41 Відповісти Посилання
+19 Олег Громико
показати весь коментар27.12.2025 10:53 Відповісти Посилання
+18 Підлога Маккартні
показати весь коментар27.12.2025 10:45 Відповісти Посилання
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