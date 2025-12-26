Українські дрони-камікадзе ліквідували африканського найманця армії РФ на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку фронту в Харківській області українські оператори безпілотних систем ліквідували іноземного найманця, який воював на боці російських окупаційних військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно найманця-африканця у якого влучає дрон-камікадзе. Після першого влучання окупант відкочується від місця удару на кілька метрів і лежить. За кілька секунд другий дрон влучає найманцю у голову.

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