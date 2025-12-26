УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10166 відвідувачів онлайн
Новини Відео Африканські найманці армії РФ
7 791 39

Українські дрони-камікадзе ліквідували африканського найманця армії РФ на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку фронту в Харківській області українські оператори безпілотних систем ліквідували іноземного найманця, який воював на боці російських окупаційних військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно найманця-африканця у якого влучає дрон-камікадзе. Після першого влучання окупант відкочується від місця удару на кілька метрів і лежить. За кілька секунд другий дрон влучає найманцю у голову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закликає країни Африки протидіяти російським схемам вербування молоді на війну, - МЗС

Читайте також: Південна Африка веде переговори з РФ про повернення завербованих громадян, які воювали проти України, - NYT

Автор: 

армія рф (21513) найманці рф (2069) Харківська область (2977)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Два багато, він після першого вже готовий був
показати весь коментар
26.12.2025 15:26 Відповісти
+12
Чорножопе сміття приперлось вбивати в країну, про яку і не чув раніше.
А міг би спокійно померти від сніду як і йомуподібні
показати весь коментар
26.12.2025 16:03 Відповісти
+5
даремно добили, краще б він залишився калікою і займав місце в російських госпіталях. А потім рекламував би собою СВО в Африці
показати весь коментар
26.12.2025 16:11 Відповісти

Завантаження...

 
 