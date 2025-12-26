У Куп’янську перебувають близько 100 окупантів, відрізаних від постачання, - "Хартія"

У Куп'янську наразі перебуває близько 100 російських військових. Вони відрізані від постачання боєкомплекту та провізії. А також не мають змоги евакуюватися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо розповів командир взводу розвідувальних БПЛА 13-ї бригади НГУ "Хартія" Якут.

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"У Куп’янську залишається певна частина противника, але наразі вони відрізані від постачання. Тобто вони не можуть отримати ані їжу, ані БК, вже не кажучи про евакуацію поранених чи загиблих. Звісно, вони намагаються закидати своїм групам БК та провізію за допомогою дронів, але ми з цим боремося. Є певні тактичні засоби — перехоплювачі, щоб перерізати їм і цю логістику", - зазначив військовий.

За словами командира взводу розвідувальних БПЛА 13-ї бригади НГУ "Хартія", наразі в самому Куп’янську зосереджено близько 100 окупантів.

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"Завдяки Силам оборони та вищому керівництву зараз увесь світ знає про Куп’янськ. І те, що Путін заявляв на весь світ, нібито вони взяли Куп’янськ, наш президент підтвердив, що це брехня", - додав "Якут".

Що передувало?

Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито окупацію Куп’янська.

Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.

Згодом російські пропагандистські ресурси також визнали, що "захоплення" армією РФ Куп'янська не відповідає дійсності.

12 грудня проєкт DeepState повідомив, що північно-західну околицю міста зачистили від рашистів, а окупантів у Куп'янську заблокували.

Того ж дня, 12 грудня, президент Зеленський приїхав до Куп'янська.

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