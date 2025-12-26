В Купянске находится около 100 оккупантов, отрезанных от снабжения, - "Хартія"

В Купянске сейчас находится около 100 российских военных. Они отрезаны от поставок боекомплекта и провизии, а также не имеют возможности эвакуироваться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо рассказал командир взвода разведывательных БПЛА 13-й бригады НГУ "Хартія" "Якут".

"В Купянске остается определенная часть противника, но сейчас они отрезаны от снабжения. То есть они не могут получить ни еду, ни БК, не говоря уже об эвакуации раненых или погибших. Конечно, они пытаются забросить своим группам БК и провизию с помощью дронов, но мы с этим боремся. Есть определенные тактические средства - перехватчики, чтобы перерезать им и эту логистику", - отметил военный.

По словам командира взвода разведывательных БПЛА 13-й бригады НГУ "Хартія", сейчас в самом Купянске сосредоточено около 100 оккупантов.

"Благодаря Силам обороны и высшему руководству сейчас весь мир знает о Купянске. И то, что Путин заявлял на весь мир, якобы они взяли Купянск, наш президент подтвердил, что это ложь", - добавил "Якут".

Что предшествовало?

Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.

Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.

После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.

12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.

В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.

