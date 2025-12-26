РУС
Новости Бои на Купянском направлении
937

В Купянске находится около 100 оккупантов, отрезанных от снабжения, - "Хартія"

В Купянске около 100 оккупантов без снабжения

В Купянске сейчас находится около 100 российских военных. Они отрезаны от поставок боекомплекта и провизии, а также не имеют возможности эвакуироваться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо рассказал командир взвода разведывательных БПЛА 13-й бригады НГУ "Хартія" "Якут".

"В Купянске остается определенная часть противника, но сейчас они отрезаны от снабжения. То есть они не могут получить ни еду, ни БК, не говоря уже об эвакуации раненых или погибших. Конечно, они пытаются забросить своим группам БК и провизию с помощью дронов, но мы с этим боремся. Есть определенные тактические средства - перехватчики, чтобы перерезать им и эту логистику", - отметил военный.

По словам командира взвода разведывательных БПЛА 13-й бригады НГУ "Хартія", сейчас в самом Купянске сосредоточено около 100 оккупантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг заблокирован в Купянске и не может накапливать силы, - 125-я ОВМБр

"Благодаря Силам обороны и высшему руководству сейчас весь мир знает о Купянске. И то, что Путин заявлял на весь мир, якобы они взяли Купянск, наш президент подтвердил, что это ложь", - добавил "Якут".

Что предшествовало?

  • Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
  • Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.
  • После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.
  • 12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.
  • В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антидроновая защита Харьковщины: сетки устанавливают на нескольких направлениях

боевые действия Харьковская область Купянский район Купянск Бригада НГУ Хартия
+8
Забаранили.
26.12.2025 11:45 Ответить
+5
Так казали ж шо 200 підАрів було. А куди половина подівалась?
26.12.2025 11:42 Ответить
+2
Кацапи не солдати, кацапи підАри.
26.12.2025 12:25 Ответить
Так казали ж шо 200 підАрів було. А куди половина подівалась?
26.12.2025 11:42 Ответить
Забаранили.
26.12.2025 11:45 Ответить
Решта кацапів пішла на шашлик 🙁
26.12.2025 12:49 Ответить
Ушли через трубы.
26.12.2025 11:52 Ответить
Може жруть крис і собак по підвалах.
Великий Сирок 100 % записав у доповідь що їх "заблоковано". Розшифровуйте це слово як хочте.. 🤔
26.12.2025 11:55 Ответить
Це не так, вони публікують відео що готові жерти один одного, ось напевно перед сніданком і поступила команда на перший другий, розрахуйся.
26.12.2025 12:06 Ответить
Для тебе секрет, що на війни солдати гинуть ?
26.12.2025 12:18 Ответить
Кацапи не солдати, кацапи підАри.
26.12.2025 12:25 Ответить
Сирський так каже??
Ї може не все так райдужно?? може це не "відрізані від постачання" а накопичують штурмових орків по підвалам... І де гараниія що їх лише 100, може проїбали будєм разбіратся не дорахували ше десь??
Ну от не вірю Сирковим людям біля мікрофону!!! Вони вже цілу Суджу відрізали від постачанння..
26.12.2025 11:52 Ответить
Предпоследняя инфа о количестве орков в Еупянске была про 40 человек.Сегодня уже 100 .Кто то лпределенно вешает нам лапшу на уши
26.12.2025 12:03 Ответить
Але ж туман заважає саме Силам Оборони.. оркам не заважає...
Значить в тумані дрони не бачать, нема змоги точно порахувати всіх орків
26.12.2025 12:41 Ответить
Нах їх кожен день перераховувати - вже місяць - вбити
26.12.2025 11:53 Ответить
"перебувають" - це як? На дивані сидять? Шпилять дєвок?
26.12.2025 11:55 Ответить
Вони там вже місяць "перебувають". Наче поселились.
26.12.2025 11:56 Ответить
Мабуть штаб здогадується що "по вертикалі" кожен нижчестоячий прибріхує наверх про сттуацію, і що писати для Сирка незрозуміло... І Сирок що скаже Наркоману, теж не ясно..
Тому формуліровочкі такі дуже обережні... Все якось туманно, та й туман заважає...
26.12.2025 12:43 Ответить
Хтось підкаже в чому проблема знищити це стадо кацапокидьків? Адже міста вже немає. Кацапи як завжди зрівняли все в нуль. Визначайте локацію та лупіть артою. Немає снарядів? А де вони? Невже в унітазі у міндіча?
26.12.2025 12:13 Ответить
Може й у міндіча.
Саме класне накрити руїни плотно термобаром - та нема у нас такого багато в крупному калібрі. Нажаль.
А легкі міни, яких і так мало , не перемелять всі підвали та руїни. Бо орки навчилися роззосереджуватися, а не "йти в атаку стрєлковой цєпью" як при Будьоному і Ворошилову.
а дадайте ще перевагу орків у арті і багато дронів/оптикоаолоконників - у арти буде дуже мало часу на роботу, щоб вшитись від "отвєткі"
26.12.2025 12:47 Ответить
Отрезать им ВСЕМ ещё и их пустые головы.
26.12.2025 12:21 Ответить
 
 