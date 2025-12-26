В Купянске находится около 100 оккупантов, отрезанных от снабжения, - "Хартія"
В Купянске сейчас находится около 100 российских военных. Они отрезаны от поставок боекомплекта и провизии, а также не имеют возможности эвакуироваться.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо рассказал командир взвода разведывательных БПЛА 13-й бригады НГУ "Хартія" "Якут".
"В Купянске остается определенная часть противника, но сейчас они отрезаны от снабжения. То есть они не могут получить ни еду, ни БК, не говоря уже об эвакуации раненых или погибших. Конечно, они пытаются забросить своим группам БК и провизию с помощью дронов, но мы с этим боремся. Есть определенные тактические средства - перехватчики, чтобы перерезать им и эту логистику", - отметил военный.
По словам командира взвода разведывательных БПЛА 13-й бригады НГУ "Хартія", сейчас в самом Купянске сосредоточено около 100 оккупантов.
"Благодаря Силам обороны и высшему руководству сейчас весь мир знает о Купянске. И то, что Путин заявлял на весь мир, якобы они взяли Купянск, наш президент подтвердил, что это ложь", - добавил "Якут".
Что предшествовало?
- Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
- Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.
- После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.
- 12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.
- В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.
Великий Сирок 100 % записав у доповідь що їх "заблоковано". Розшифровуйте це слово як хочте.. 🤔
Ї може не все так райдужно?? може це не "відрізані від постачання" а накопичують штурмових орків по підвалам... І де гараниія що їх лише 100, може проїбали
будєм разбіратсяне дорахували ше десь??
Ну от не вірю Сирковим людям біля мікрофону!!! Вони вже цілу Суджу відрізали від постачанння..
Значить в тумані дрони не бачать, нема змоги точно порахувати всіх орків
Тому формуліровочкі такі дуже обережні... Все якось туманно, та й туман заважає...
Саме класне накрити руїни плотно термобаром - та нема у нас такого багато в крупному калібрі. Нажаль.
А легкі міни, яких і так мало , не перемелять всі підвали та руїни. Бо орки навчилися роззосереджуватися, а не "йти в атаку стрєлковой цєпью" як при Будьоному і Ворошилову.
а дадайте ще перевагу орків у арті і багато дронів/оптикоаолоконників - у арти буде дуже мало часу на роботу, щоб вшитись від "отвєткі"