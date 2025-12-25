Враг заблокирован в Купянске и не может накапливать силы, - 125-я ОВМБр

Российские захватчики присутствуют в Купянске, но их мало и они заблокированы. Украинские военные успешно препятствуют инфильтрации и уничтожают противника при попытках проникнуть в город.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Київ24 сообщил начальник беспилотных систем (БПС) 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады (125 ОТМБр) Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Богдан Тищенко.

Он отметил, что ситуация в городе контролируется. Враг продолжает использовать тактику инфильтрации и под прикрытием тумана пытается заходить в город с северной части.

"Также враг пытается создать картинку, что он делает по всей линии фронта, когда под туманом заводит одного-двух своих военнослужащих с флагом, пытается его вывесить и заснять это так, как будто город или населенный пункт под их контролем. Они несколько раз пытались это сделать в Купянске, доходить до стелы, но им это не удавалось, враг был заранее обнаружен и уничтожен", - сообщил Тищенко.

Захватчики в городе есть, но накапливаться им не удается. У тех, кому удалось просочиться в город, возможностей для отхода нет - они заблокированы.

"Но, кроме того, мы слышим из перехватов, что любые попытки отхода будут пресекаться самим врагом. Враг говорит о том, что будет расстреливать и не давать обратно возвращаться", - рассказал начальник БПС 125-й ОВМБр.

Что предшествовало?

Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.

Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь в Донецкой области.

После этого российские пропагандистские ресурсы также признали, что "захват" армией РФ Купянска не соответствует действительности.

12 декабря проект DeepState сообщил, что северо-западную окраину города зачистили от рашистов, а оккупантов в Купянске заблокировали.

В тот же день, 12 декабря, президент Зеленский приехал в Купянск.

Бригада НГУ "Хартия" заявила, что 200 российских военных окружены в городе.

