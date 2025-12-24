Антидроновая защита Харьковщины: сетки устанавливают на нескольких направлениях

Антидроновые сетки на Харьковщине устанавливают не только на Купянском направлении, но и на Изюмском и Лозовском рубежах.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Где устанавливают?

"Какие у нас приоритетные направления - Купянское, Изюмское, направление на Донетчину. Уже Лозовское направление, потому что это у нас эвакуационный коридор", - рассказал он.

Планы и задачи по установке сеток четко определены, прежде всего военными, отметил начальник ОВА, в соответствии с приоритетностью логистических маршрутов и потребностями Сил обороны.

"Конечно, защита населения у нас есть так же, поэтому мы принимаем решения совместно и реализуем их", - добавил чиновник.

Кто привлечен?

В частности, антидроновые сетки устанавливаются на кольцевой дороге Харькова. По словам Синегубова, это делает Служба восстановления и развития инфраструктуры.

В целом такие сетки нужно установить на сотнях километров дорог. Этим занимаются Государственная специальная служба транспорта и подразделения Госагентства восстановления и развития инфраструктуры.

"Масштабы колоссальные, и мы над этим работаем круглосуточно, благодаря нашим военным, передаем, в том числе сетки, и все остальное. Мы 100 километров сделали, 100 километров еще плюсом добавилось. В среднем строится 10 километров в сутки. Такие темпы", - подытожил Синегубов.