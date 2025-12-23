РФ не удалось расширить линию фронта в Сотницком Козачке на Харьковщине: уничтожено более 50 оккупантов, - ОВА

Российские войска пытались расширить линию фронта в приграничном селе Сотницкий Козачок на Харьковщине, однако понесли потери.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Попытки РФ расширить линию фронта

"Враг заявлял, что будет расширять линию фронта, и это он попытался сделать на Сотницком Казачке. Я скажу, во-первых: линия фронта там стабильна, враг уничтожается на том направлении. За несколько дней, в течение которых продолжаются активные боевые действия, там уничтожено более 50 военнослужащих Российской Федерации, около 100 ранены", – рассказал Синегубов.

Он отметил, что и на других направлениях возможны попытки новых прорывов с целью расширить фронт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожены оккупанты, которые пытались штурмовать Волчанские Хутора, - 16 корпус ВСУ

"Враг будет пытаться пробовать и по другим, возможно, направлениям, территориям, испытывать позиции наших военных, чтобы выбрать для себя следующее приоритетное направление и попытаться расширить зону наступательных действий", – отметил начальник ОВА.

Изюмское направление

По словам Синегубова, сейчас есть обострение на Изюмском направлении – по населенному пункту Боровая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ создала небольшую зону контроля у границы на Великобурлукском направлении, - Трегубов