РФ создала небольшую зону контроля у границы на Великобурлукском направлении, - Трегубов
Российские войска на Великобурлукском направлении, расположенном между Волчанском и Купянском, регулярно пытаются прорываться через границу и уже создали небольшую зону контроля вблизи.
Об этом сообщил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Зона контроля РФ у границы
"Есть Великобурлукское направление - это как раз посередине между Волчанском и Купянском. На него обычно не обращают внимания, а там россияне лезут через границу как только можно и даже создали там небольшую зону контроля вблизи границы, если говорить о восточной части Южно-Слобожанского направления", - отметил Трегубов.
В то же время он сообщил, что на Северо-Слобожанском направлении существенной активности российских войск пока не зафиксировано.
