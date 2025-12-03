РУС
Новости Боевые действия на Харьковщине
РФ создала небольшую зону контроля у границы на Великобурлукском направлении, - Трегубов

Российские войска на Великобурлукском направлении, расположенном между Волчанском и Купянском, регулярно пытаются прорываться через границу и уже создали небольшую зону контроля вблизи.

Об этом сообщил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Зона контроля РФ у границы

"Есть Великобурлукское направление - это как раз посередине между Волчанском и Купянском. На него обычно не обращают внимания, а там россияне лезут через границу как только можно и даже создали там небольшую зону контроля вблизи границы, если говорить о восточной части Южно-Слобожанского направления", - отметил Трегубов.

В то же время он сообщил, что на Северо-Слобожанском направлении существенной активности российских войск пока не зафиксировано.

Читайте также: ВСУ значительно улучшили тактическое положение в Купянске, продолжается зачистка, - Сырский

граница (5450) Харьковская область (1964) война в Украине (7101)
Зовсім маленьку таку зону контролю створила рф, ну як 5 копійок.
03.12.2025 15:52 Ответить
В Мирнограді що робиться? А то західні видання лише повідомляють про тяжку ситуацію. Знову доочікують?
03.12.2025 15:55 Ответить
Тільки побачили?
Вже з пів-року як.
І не зменшуеться, а росте.
03.12.2025 16:30 Ответить
 
 