РФ створила невелику зону контролю біля кордону на Великобурлуцькому напрямку, - Трегубов

Російські війська на Великобурлуцькому напрямку, що розташований між Вовчанськом і Куп’янськом, регулярно намагаються прориватися через кордон та вже створили невелику зону контролю поблизу.

Про це повідомив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Зона котролю РФ біля кордону

"Є Великобурлуцький напрямок - це якраз посередині між Вовчанськом та Куп'янськом. На нього зазвичай не звертають увагу, а там росіяни лізуть через кордон як тільки можна і навіть створили там невеличку зону контролю поблизу кордону, якщо говорити про східну частину Південно-Слобожанського напрямку", - зазначив Трегубов.

Водночас він повідомив, що на Північно-Слобожанському напрямку суттєвої активності російських військ наразі не зафіксовано.

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