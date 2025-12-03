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Новини Бойові дії на Харківщині
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РФ створила невелику зону контролю біля кордону на Великобурлуцькому напрямку, - Трегубов

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Російські війська на Великобурлуцькому напрямку, що розташований між Вовчанськом і Куп’янськом, регулярно намагаються прориватися через кордон та вже створили невелику зону контролю поблизу.

Про це повідомив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Зона котролю РФ біля кордону

"Є Великобурлуцький напрямок - це якраз посередині між Вовчанськом та Куп'янськом. На нього зазвичай не звертають увагу, а там росіяни лізуть через кордон як тільки можна і навіть створили там невеличку зону контролю поблизу кордону, якщо говорити про східну частину Південно-Слобожанського напрямку", - зазначив Трегубов.

Водночас він повідомив, що на Північно-Слобожанському напрямку суттєвої активності російських військ наразі не зафіксовано.

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кордон (5007) Харківська область (2842) війна в Україні (8521)
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Зовсім маленьку таку зону контролю створила рф, ну як 5 копійок.
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03.12.2025 15:52 Відповісти
В Мирнограді що робиться? А то західні видання лише повідомляють про тяжку ситуацію. Знову доочікують?
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03.12.2025 15:55 Відповісти
Тільки побачили?
Вже з пів-року як.
І не зменшуеться, а росте.
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03.12.2025 16:30 Відповісти
 
 