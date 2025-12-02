Прикордонники виявили трьох чоловіків, які намагалася обійти контроль на кордоні. ФОТОрепортаж

Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону викрили одразу трьох порушників, які намагалися перетнути державний кордон України незаконно.

У пункті пропуску "Шегині" 25-річний українець вирішив оминути контроль, сховавшись у багажному відділенні автомобіля, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці невдалої втечі

Перед початком огляду автівки молодик вискочив з машини намагаючись сховатись за однією з будівель. Проте його виявили, коли він хотів повернутись і підсісти до авто вже після проходження контролю.

Ще два випадки зафіксували на залізничній станції "Мостиська"

Іноземець спробував сісти у поїзд до ЄС без жодних документів, необхідних для перетину кордону. Його виявили під час перевірки.

Інший випадок - спроба 23-річного українця сховатись у ніші для матраців у потягу "Запоріжжя-Перемишль" та уникнути прикордонного контролю. Юнак приєднався до родини, матері та сестри, в одному з купе, сподіваючись таким чином залишитися непоміченим.

У всіх трьох випадках прикордонники передали інформацію до Національної поліції для подальших правових дій.

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