УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10326 відвідувачів онлайн
Новини Фото Незаконний перетин кордону
1 355 19

Прикордонники виявили трьох чоловіків, які намагалася обійти контроль на кордоні. ФОТОрепортаж

Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону викрили одразу трьох порушників, які намагалися перетнути державний кордон України незаконно.

У пункті пропуску "Шегині" 25-річний українець вирішив оминути контроль, сховавшись у багажному відділенні автомобіля, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці невдалої втечі

Перед початком огляду автівки молодик вискочив з машини намагаючись сховатись за однією з будівель. Проте його виявили, коли він хотів повернутись і підсісти до авто вже після проходження контролю.

Ще два випадки зафіксували на залізничній станції "Мостиська"

Іноземець спробував сісти у поїзд до ЄС без жодних документів, необхідних для перетину кордону. Його виявили під час перевірки.

Інший випадок - спроба 23-річного українця сховатись у ніші для матраців у потягу "Запоріжжя-Перемишль" та уникнути прикордонного контролю. Юнак приєднався до родини, матері та сестри, в одному з купе, сподіваючись таким чином залишитися непоміченим.

У всіх трьох випадках прикордонники передали інформацію до Національної поліції для подальших правових дій.

Читайте: Прикордонник на Одещині відмовився від хабаря і допоміг викрити організаторів незаконного переправлення. ФОТОрепортаж

прикордонники
прикордонники
прикордонники

Читайте: Двоє закарпатців "погоріли" на переправленні чоловіків через кордон до Румунії. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6759) кордон (5006) ухилянти (1430)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
показати весь коментар
02.12.2025 15:44 Відповісти
+4
Еще раз незаконно, это когда запрещает Закон, а не постанова КМУ не опирающаяся ни на что. Но я о своем. Я законно прошел все стадии пути и жду 6 месяцев ответа, мне 59 лет, я офицер и не боюсь бусификации ( меня проще убить чем доказать что все законно), но пол года в моем случае рассматривает центральная ВЛК! И у них все законно! Они могут на меня Хер забить! Ответьте, почему мне не позволено Хер забить на ********* которым на меня похер? Да, много тавтологий, но? Ответьте! "Если вы такие умные и строем не ходите"!
показати весь коментар
02.12.2025 15:49 Відповісти
+2
Більш там нікого не побачили, наприклад Люсю чи Міндіча?
Не впустіть Єрмака, бо це буде останнє що ви зробите.
показати весь коментар
02.12.2025 15:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
невже миндичі??
показати весь коментар
02.12.2025 15:38 Відповісти
Більш там нікого не побачили, наприклад Люсю чи Міндіча?
Не впустіть Єрмака, бо це буде останнє що ви зробите.
показати весь коментар
02.12.2025 15:39 Відповісти
Він вже https://youtu.be/6TQGnSE7Y8o перетнув кордон
показати весь коментар
02.12.2025 15:43 Відповісти
показати весь коментар
02.12.2025 15:44 Відповісти
бідолахи прикордонники!!!!)
показати весь коментар
02.12.2025 15:46 Відповісти
Еще раз незаконно, это когда запрещает Закон, а не постанова КМУ не опирающаяся ни на что. Но я о своем. Я законно прошел все стадии пути и жду 6 месяцев ответа, мне 59 лет, я офицер и не боюсь бусификации ( меня проще убить чем доказать что все законно), но пол года в моем случае рассматривает центральная ВЛК! И у них все законно! Они могут на меня Хер забить! Ответьте, почему мне не позволено Хер забить на ********* которым на меня похер? Да, много тавтологий, но? Ответьте! "Если вы такие умные и строем не ходите"!
показати весь коментар
02.12.2025 15:49 Відповісти
Що не заплатили?
показати весь коментар
02.12.2025 16:15 Відповісти
І знову ж, я шось запам'ятав, який Закон України (номер та дата прийняття ВР) забороняє виїзд з України чоловікам 23-60? Ніякий? То виходить що ДПСУ виконує приступні накази, а хлопчина лише намагався скористуватись своїми конституційними правами?
показати весь коментар
02.12.2025 16:30 Відповісти
А есть закон который разрешает выезд из Украины мужикам 23-60, или вообще кому либо? Ещё такой момент. Права, любые, это выдумка, они все высосаны из пальца. Хорошая выдумка, не спорю, но тем не менее. Для того что бы они существовали, нужно что бы кто то платил за них потом и кровью. И почему вы решили что кто то другой должен оплачивать ваши права?
показати весь коментар
02.12.2025 16:45 Відповісти
Стаття 33 Конституції України гарантує кожному, хто законно перебуває на території України, свободу пересування, вільний вибір місця проживання, а також право вільно залишати країну. Обмеження встановлюються законом, але громадянин України не може бути позбавлений права повернутися до своєї країни в будь-який час.

Станом на зараз не існує жодного закону який би вводив таке обмеження. Є лише постанова Кабміна, але за Конституцією таке обмеження може бути встановлено тільки законом, то ж постанова Кабміна є антиконституційною та привішує повноваження Кабміна.
Чом не прийняли закон? А тут все дуже просто - бо якщо заборонити ЗАКОНОМ виїзжати саме чоловікам 23-60 то це теж буде порушення Конституції, бо ст. 24 Конституція України гарантує рівні права для всіх громадян, а такий закон буде містити пряму дискримінацію за ознакою статі та віку, і не зможе пройти перевірку на відповідність Конституції та попасти на розгляд.
показати весь коментар
02.12.2025 16:59 Відповісти
Кто платить должен тем кто определит законность вашего пребывания в Украине, и в случае отсутствия оного будет будет ценой риска для жизни и здоровья задерживать вас и отправлять в тюрьму? Кто должен оплачивать ваше пребывание в тюрьме тоже?
Ещё раз говорю вам что права не существуют сами по себе, за них кто то должен платить, кровью в том числе.
У вас вся жизнь была что бы уехать из страны где защищать страну есть ваша конституционная обязанность. Но вы не захотели ехать нелегалом на стройку в условной Португалии или клубнику собирать в Польше. А когда, благодаря Путину, у вас появилась возможность сесть на шею европейскому бюргеру, у вас чемоданы зачесались.
показати весь коментар
02.12.2025 18:15 Відповісти
не бачу сенса навіть відповідати на цей потік несумітниці от чергового нафронтника з американським IP. Просто їди нах потвора.
показати весь коментар
05.12.2025 11:26 Відповісти
"А есть закон который разрешает выезд из Украины мужикам 23-60" Есть! Более того, согласно действующему законодательству Украины, те кто нарушают этот закон, могут быть приравнены к военным преступникам, это по действующему на данный момент времени законодательству. А выдумки выдумывать и кто кому чего должен, это оценочные суждения.
показати весь коментар
02.12.2025 17:58 Відповісти
Раз есть то берите распечатку и с вещами на выход на ближайший пограничный КПП, пока остались ещё бюргеры со свободными местами на их шеях. Если не пустят, то объявляйте голодовку , бессрочную. И денег сэкономите , и к военной службе станете непригодным через пару месяцев, вин-вин.
показати весь коментар
02.12.2025 18:25 Відповісти
а ти не бажаєш просто пройти нах даючи поради з американського ip?
показати весь коментар
05.12.2025 11:27 Відповісти
Нє.
показати весь коментар
05.12.2025 15:58 Відповісти
а прийдеться.
показати весь коментар
05.12.2025 16:00 Відповісти
Да как это вообще возможно если ты уже там плотно сидишь. Шо там с отсрочкой у тебя, кстати.
показати весь коментар
05.12.2025 16:05 Відповісти
На полігон їх і в військо...
показати весь коментар
02.12.2025 17:08 Відповісти
 
 