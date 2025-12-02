Прикордонники виявили трьох чоловіків, які намагалася обійти контроль на кордоні. ФОТОрепортаж
Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону викрили одразу трьох порушників, які намагалися перетнути державний кордон України незаконно.
У пункті пропуску "Шегині" 25-річний українець вирішив оминути контроль, сховавшись у багажному відділенні автомобіля, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці невдалої втечі
Перед початком огляду автівки молодик вискочив з машини намагаючись сховатись за однією з будівель. Проте його виявили, коли він хотів повернутись і підсісти до авто вже після проходження контролю.
Ще два випадки зафіксували на залізничній станції "Мостиська"
Іноземець спробував сісти у поїзд до ЄС без жодних документів, необхідних для перетину кордону. Його виявили під час перевірки.
Інший випадок - спроба 23-річного українця сховатись у ніші для матраців у потягу "Запоріжжя-Перемишль" та уникнути прикордонного контролю. Юнак приєднався до родини, матері та сестри, в одному з купе, сподіваючись таким чином залишитися непоміченим.
У всіх трьох випадках прикордонники передали інформацію до Національної поліції для подальших правових дій.
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Не впустіть Єрмака, бо це буде останнє що ви зробите.
Станом на зараз не існує жодного закону який би вводив таке обмеження. Є лише постанова Кабміна, але за Конституцією таке обмеження може бути встановлено тільки законом, то ж постанова Кабміна є антиконституційною та привішує повноваження Кабміна.
Чом не прийняли закон? А тут все дуже просто - бо якщо заборонити ЗАКОНОМ виїзжати саме чоловікам 23-60 то це теж буде порушення Конституції, бо ст. 24 Конституція України гарантує рівні права для всіх громадян, а такий закон буде містити пряму дискримінацію за ознакою статі та віку, і не зможе пройти перевірку на відповідність Конституції та попасти на розгляд.
Ещё раз говорю вам что права не существуют сами по себе, за них кто то должен платить, кровью в том числе.
У вас вся жизнь была что бы уехать из страны где защищать страну есть ваша конституционная обязанность. Но вы не захотели ехать нелегалом на стройку в условной Португалии или клубнику собирать в Польше. А когда, благодаря Путину, у вас появилась возможность сесть на шею европейскому бюргеру, у вас чемоданы зачесались.