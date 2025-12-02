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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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Двоє закарпатців "погоріли" на переправленні чоловіків через кордон до Румунії. ФОТОрепортаж

Двох осіб, які займалися переправленням через кордон військовозобов’язаних чоловіків, затримали військовослужбовці Головного оперативно-розшукового відділу та відділення прикордонної служби "Богдан" Мукачівського прикордонного загону у взаємодії зі співробітниками Управління СБУ в Закарпатській області та СВ ВП №2 Мукачівського РУП ГУНП, за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури в Закарпатській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Деталі розслідування

36-річний організатор та його 21-річний спільник збиралися переправити в Румунію 26-річного жителя Києва. Маршрут "бізнесмени" проклали через високогірну ділянку кордону. Свої послуги оцінили у 7 тисяч доларів США.

Обох фігурантів затримали на околиці села Богдан.

Їм вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, - незаконне переправлення осіб через державний кордон. Слідство у справі триває.

прикордонники
прикордонники
прикордонники

Читайте: Прикордонник на Одещині відмовився від хабаря і допоміг викрити організаторів незаконного переправлення. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6759) Румунія (1422) СБУ (13961) Закарпатська область (2267) Рахівський район (1) Богдан (1)
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Коли Люся, Міндіч, Баканов та інші невидимки перетинали кордон ніхто не бачив?
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02.12.2025 14:45 Відповісти
То пани, їм можна. Гречкосіям не можна.
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02.12.2025 14:56 Відповісти
 
 