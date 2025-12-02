Двое закарпатцев "погорели" на переправке мужчин через границу в Румынию. ФОТОРЕПОРТАЖ

Двух человек, которые занимались переправкой через границу военнообязанных мужчин, задержали военнослужащие Главного оперативно-розыскного отдела и отделения пограничной службы "Богдан" Мукачевского пограничного отряда во взаимодействии с сотрудниками Управления СБУ в Закарпатской области и СВ ВП №2 Мукачевского РУП ГУНП, под процессуальным руководством Мукачевской окружной прокуратуры в Закарпатской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Детали расследования

36-летний организатор и его 21-летний сообщник собирались переправить в Румынию 26-летнего жителя Киева. Маршрут "бизнесмены" проложили через высокогорный участок границы. Свои услуги оценили в 7 тысяч долларов США.

Обоих фигурантов задержали на окраине села Богдан.

Им уже сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения - незаконной переправке лиц через государственную границу. Следствие по делу продолжается.







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