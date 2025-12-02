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Новости Фото Задержание уклонистов на границе
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Пограничник в Одесской области отказался от взятки и помог разоблачить организаторов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Офицеры отдела внутренней и собственной безопасности Подольского пограничного отряда ГВЗВВБ "Юг" Государственной пограничной службы Украины задержали двух местных жителей, которые пытались незаконно переправить мужчину призывного возраста через приднестровскую часть украинско-молдавской границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Детали расследования

Оперативники установили, что 23-летний и 19-летний организаторы нашли своего потенциального "клиента" через знакомых. Для реализации замысла правонарушители решили договориться с пограничником, предложив ему 1000 долларов США за предоставление информации о размещении нарядов и помощь в доставке лица призывного возраста.

Военнослужащий Госпогранслужбы сообщил своему руководству о предложении неправомерной выгоды и отказался помогать.

Злоумышленники задержаны с поличным при получении 6000 долларов США от клиента.

Правоохранителями изъяты денежные средства и мобильные терминалы.

За попытку незаконной переправки мужчины через государственную границу Украины и предложение предоставления неправомерной выгоды пограничнику организаторам сообщено о подозрении в совершении преступлений.

19-летнему фигуранту еще в сентябре избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, а 23-летнему дельцу в ноябре - сразу после доказательства его участия в противоправной деятельности.

Последним избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

пограничники
пограничники
пограничники
пограничники

Читайте также: Пограничники на Волыни раскрыли схему переправки военнообязанных через государственную границу. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (7168) Одесская область (4379)
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там всі циганчата цим підробляют , тому всім добре і циганчатам нічого не буде і барига зелений у відрядження на схід не потрапе тільки у втікача втрата в грошах.
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02.12.2025 12:56 Ответить
фото разные, на одном машина белая, на другом темно-синяя, на одном фото осень, на другом лето
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02.12.2025 12:59 Ответить
Цікаво а що з поліцейським який затримав депутата Трухіна котрий давав йому 150 000 usd.
трухін за кордоном. а що з поліцейським.
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02.12.2025 13:01 Ответить
схема стара як міра, сдають кожного 5го, такі умови
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02.12.2025 13:01 Ответить
Мало дали!
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02.12.2025 13:47 Ответить
 
 