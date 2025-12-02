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Пограничники на Волыни разоблачили схему переправки военнообязанных через государственную границу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оперативные сотрудники ВВББ по 6 пограничному отряду ГВЗ ВВБ "Запад" разоблачили и пресекли деятельность организованной группы, которая занималась незаконной переправкой мужчин призывного возраста через границу.

По данным оперативников, двое жителей Ковельского района наладили схему нелегального пересечения госграницы военнообязанными гражданами за пределами пунктов пропуска, информирует Цензор.НЕТ.

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Организовал противоправную деятельность 32-летний бывший военный, который летом этого года уволился со службы по семейным обстоятельствам, без права носить военную форму.

За свои услуги злоумышленники требовали по 6 000 долларов США с каждого клиента

Недавно на окраине города Ковель межведомственной группой организатора и его сообщника правоохранители задержали при получении 24 000 долларов США за незаконную переправку четырех человек.

Во время неотложных следственных действий правоохранители провели осмотр места происшествия и обыск транспортного средства, изъяв средства, полученные за незаконную сделку.

Фигурантам сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенной из корыстных мотивов в составе группы.

Суд избрал одному из них меру пресечения в виде 60 суток круглосуточного домашнего ареста, другому - в ночное время.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военный в СОЧ с сообщниками переправляли лиц через границу: разоблачена группировка на Закарпатье, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Волынь
Волынь
Волынь

Читайте также: На Волыни задержали перевозчика военнообязанных через границу вместе с "клиентами". ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (7168) Волынская область (1100) Ковельский район (9)
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Ублюдок, допомагає росії! Одні мають віддавати власне життя, а інші бабло косити.
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02.12.2025 11:16 Ответить
10 млн українців чогось виїхали, а іншим ніззя?
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02.12.2025 11:36 Ответить
Мене завжди бісить коли беруть "на гарячому" і відпускають. В нормальній країні такі постають перед судом і отримують вирок протягом 72 годин.
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02.12.2025 11:22 Ответить
УВАГА!
НБ каже: колапс підоросії - не за горами!
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02.12.2025 11:32 Ответить
Є попит. Буде й пропозиція.
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02.12.2025 11:31 Ответить
Я до цього часу не розумію, куди і навіщо втікають виборці "зеленого раю", прихильники Зеленського і його партії уродів "слуг"? Ви ж створили тут в Україні те, що бажали в 2019-му році, то куди ж ви? Вас попереджали, що так буде і ви цього бажали, то марш на фронт захищати свій вибір. Кожного дня читаю новини, що там, чи там викрили "канал чи схему переправлення військовозобовязаних через кордон" То скільки їх в Україні? Чомусь здається, що за кордон переправляють більше, чим в навчальні центри ЗСУ. Мабуть беруть приклад з чотирижди ухилянта, який і дня не служив, сидів підщ спідницею мами, а сьогодні одягнув військовий одяг і карає генералів.
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02.12.2025 11:34 Ответить
Я шось запам'ятав, який Закон України (номер та дата прийняття ВР) забороняє виїзд з України чоловікам 23-60?
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02.12.2025 13:31 Ответить
 
 