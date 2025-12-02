Пограничники на Волыни разоблачили схему переправки военнообязанных через государственную границу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оперативные сотрудники ВВББ по 6 пограничному отряду ГВЗ ВВБ "Запад" разоблачили и пресекли деятельность организованной группы, которая занималась незаконной переправкой мужчин призывного возраста через границу.

По данным оперативников, двое жителей Ковельского района наладили схему нелегального пересечения госграницы военнообязанными гражданами за пределами пунктов пропуска, информирует Цензор.НЕТ.

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Организовал противоправную деятельность 32-летний бывший военный, который летом этого года уволился со службы по семейным обстоятельствам, без права носить военную форму.

За свои услуги злоумышленники требовали по 6 000 долларов США с каждого клиента

Недавно на окраине города Ковель межведомственной группой организатора и его сообщника правоохранители задержали при получении 24 000 долларов США за незаконную переправку четырех человек.

Во время неотложных следственных действий правоохранители провели осмотр места происшествия и обыск транспортного средства, изъяв средства, полученные за незаконную сделку.

Фигурантам сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенной из корыстных мотивов в составе группы.

Суд избрал одному из них меру пресечения в виде 60 суток круглосуточного домашнего ареста, другому - в ночное время.

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