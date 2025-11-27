Военный в СОЧ с сообщниками переправляли лиц через границу: разоблачена группировка на Закарпатье, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Ликвидирована схема незаконной переправки граждан Украины призывного возраста через украинско-румынскую границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

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Организатор схемы - военный в СОЧ

Как отмечается, организатором преступной схемы оказался действующий военнослужащий ВСУ, который самовольно покинул место службы и находится в розыске. К преступной деятельности он привлек еще пятерых сообщников.

Члены группировки имели целью незаконно переправить из Украины в Румынию, вне пунктов пропуска, двух человек, а за свою незаконную деятельность они рассчитывали получить по 8 тыс. долларов с каждого.

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Что грозит?

Правоохранителям удалось заблаговременно раскрыть преступный замысел и предотвратить незаконное пересечение государственной границы, задержав всех участников схемы.

По месту жительства правонарушителей проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты средства в иностранной и национальной валюте, автомобиль, мобильные телефоны, записи сделок и другие доказательства преступной деятельности.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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Сообщается, что за содеянное им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.



