За $3 тыс. на лодке через Тису: задержаны организаторы незаконного пересечения границы, среди которых - военнослужащий

На Закарпатье военнослужащий одной из воинских частей вместе с гражданским сообщником наладили схему незаконного пересечения границы с Венгрией для военнообязанных.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как действовала схема

Мужчины определяли время и место переправки, собирали деньги с желающих выехать и обеспечивали ночной переход на лодке через реку Тиса. Стоимость такого "маршрута" составляла 3 тысячи долларов с человека: часть средств переводили на банковскую карту, остальное передавали одному из соучастников наличными.

Задержание и подозрения

Соучастники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины – при попытке переправить трех "клиентов" за 9 тысяч долларов. На мужчин, которые пытались незаконно покинуть страну, составлены административные протоколы.

Под процессуальным руководством Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона перевозчикам сообщено о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для них меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное им грозит до 9 лет лишения свободы.

