За $3 тыс. на лодке через Тису: задержаны организаторы незаконного пересечения границы, среди которых - военнослужащий

река Тиса граница

На Закарпатье военнослужащий одной из воинских частей вместе с гражданским сообщником наладили схему незаконного пересечения границы с Венгрией для военнообязанных.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как действовала схема

Мужчины определяли время и место переправки, собирали деньги с желающих выехать и обеспечивали ночной переход на лодке через реку Тиса. Стоимость такого "маршрута" составляла 3 тысячи долларов с человека: часть средств переводили на банковскую карту, остальное передавали одному из соучастников наличными.

Задержание и подозрения

Соучастники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины – при попытке переправить трех "клиентов" за 9 тысяч долларов. На мужчин, которые пытались незаконно покинуть страну, составлены административные протоколы.

Под процессуальным руководством Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона перевозчикам сообщено о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для них меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное им грозит до 9 лет лишения свободы.

Всього лише два лямчика в москву і їдь собі на віптаксі , ніхто тебе не буде бачити і чути .
21.11.2025 16:03 Ответить
Ну, ось знову ухилянти-капітулянти. На часі ТРОЩИТИ ЦИХ КАПІТУЛЯНТІВ і СПРИЯТИ ПЕРЕМОЗІ (скорочено ТЦК і СП). (автор О.Кірш).
21.11.2025 16:06 Ответить
На часі мобілізовувати в піхоту офіцерів відставників. Як от ти.
21.11.2025 16:11 Ответить
Війна - справа молодих, здорових і сильних.
21.11.2025 16:12 Ответить
То чого гребуть всіх підряд, і навіть майже інвалідів?
21.11.2025 16:13 Ответить
Чому ж тебе, розумового інваліда, не заголили у солдати ??? Тож залучають не усіх, а тільки фізично і розумово здорових.
21.11.2025 16:20 Ответить
Піди і поглянь кого мобілізують. Зі мною (в мене -11 зір) в бригаду дшв пригнали непридатних з яких зробили обмежених, бо твоїм "потужним тцкшникам" треба було звіт здати. Підстилка ти зелена. Топай в піхоту.
21.11.2025 16:29 Ответить
Не розповідай казочки про призов і свою службу у ДШВ. Від твоїх форумних висерів тхне засцяним ухилянтським підгузником.
21.11.2025 16:43 Ответить
Показуй приклад. Охвіцер. В піхоту.
21.11.2025 16:46 Ответить
 
 