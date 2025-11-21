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Новини Викрили переправників ухилянтів
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За $3 тис. човном через Тису: затримано організаторів незаконного перетину кордону, серед яких - військовослужбовець

річка Тиса кордон

На Закарпатті військовослужбовець однієї з військових частин разом із цивільним спільником налагодили схему незаконного перетину кордону з Угорщиною для військовозобов’язаних.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Як діяла схема

Чоловіки визначали час і місце переправлення, збирали гроші з охочих виїхати та забезпечували нічний перехід човном через річку Тиса. Вартість такого "маршруту" становила 3 тисячі доларів з особи: частину коштів переказували на банківську картку, решту передавали одному зі співучасників готівкою.

Затримання та підозри

Спільників затримано у порядку ст. 208 КПК України – під час спроби переправити трьох "клієнтів" за 9 тисяч доларів. На чоловіків, які намагалися незаконно залишити країну, складено адміністративні протоколи.

Також дивіться: На Сумщині правоохоронці викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону переправникам повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).

Прокурори подали до суду клопотання про обрання для них запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. За вчинене їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Також дивіться: За $2-15 тис. пропонували втекти за кордон: затримано чотирьох організаторів "ухилянтських схем", - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

кордон (4998) ухилянти (1418) Закарпатська область (2260)
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Топ коментарі
+2
Піди і поглянь кого мобілізують. Зі мною (в мене -11 зір) в бригаду дшв пригнали непридатних з яких зробили обмежених, бо твоїм "потужним тцкшникам" треба було звіт здати. Підстилка ти зелена. Топай в піхоту.
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21.11.2025 16:29 Відповісти
+1
Всього лише два лямчика в москву і їдь собі на віптаксі , ніхто тебе не буде бачити і чути .
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21.11.2025 16:03 Відповісти
+1
На часі мобілізовувати в піхоту офіцерів відставників. Як от ти.
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21.11.2025 16:11 Відповісти
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Всього лише два лямчика в москву і їдь собі на віптаксі , ніхто тебе не буде бачити і чути .
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21.11.2025 16:03 Відповісти
Ну, ось знову ухилянти-капітулянти. На часі ТРОЩИТИ ЦИХ КАПІТУЛЯНТІВ і СПРИЯТИ ПЕРЕМОЗІ (скорочено ТЦК і СП). (автор О.Кірш).
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21.11.2025 16:06 Відповісти
На часі мобілізовувати в піхоту офіцерів відставників. Як от ти.
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21.11.2025 16:11 Відповісти
Війна - справа молодих, здорових і сильних.
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21.11.2025 16:12 Відповісти
То чого гребуть всіх підряд, і навіть майже інвалідів?
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21.11.2025 16:13 Відповісти
Чому ж тебе, розумового інваліда, не заголили у солдати ??? Тож залучають не усіх, а тільки фізично і розумово здорових.
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21.11.2025 16:20 Відповісти
Піди і поглянь кого мобілізують. Зі мною (в мене -11 зір) в бригаду дшв пригнали непридатних з яких зробили обмежених, бо твоїм "потужним тцкшникам" треба було звіт здати. Підстилка ти зелена. Топай в піхоту.
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21.11.2025 16:29 Відповісти
Не розповідай казочки про призов і свою службу у ДШВ. Від твоїх форумних висерів тхне засцяним ухилянтським підгузником.
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21.11.2025 16:43 Відповісти
Показуй приклад. Охвіцер. В піхоту.
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21.11.2025 16:46 Відповісти
ти виглядаєш як шмаркля на підлозі
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21.11.2025 18:37 Відповісти
От же ж придурки! Підводний човен слід було брати!
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21.11.2025 17:40 Відповісти
демпінг
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21.11.2025 18:38 Відповісти
 
 