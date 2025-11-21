За $3 тис. човном через Тису: затримано організаторів незаконного перетину кордону, серед яких - військовослужбовець
На Закарпатті військовослужбовець однієї з військових частин разом із цивільним спільником налагодили схему незаконного перетину кордону з Угорщиною для військовозобов’язаних.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Як діяла схема
Чоловіки визначали час і місце переправлення, збирали гроші з охочих виїхати та забезпечували нічний перехід човном через річку Тиса. Вартість такого "маршруту" становила 3 тисячі доларів з особи: частину коштів переказували на банківську картку, решту передавали одному зі співучасників готівкою.
Затримання та підозри
Спільників затримано у порядку ст. 208 КПК України – під час спроби переправити трьох "клієнтів" за 9 тисяч доларів. На чоловіків, які намагалися незаконно залишити країну, складено адміністративні протоколи.
За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону переправникам повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).
Прокурори подали до суду клопотання про обрання для них запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. За вчинене їм загрожує до 9 років позбавлення волі.
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