На Сумщині правоохоронці викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру 54-річній жительці Сумського району, яка організувала незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

За даними слідства, будучи уродженкою Закарпатської області та маючи широке коло знайомств серед місцевого населення, підозрювана вирішила незаконно заробляти на незаконному переправленні чоловіків через державний кордон, інформує Цензор.НЕТ.

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Бажаючих вона підшукувала серед знайомих з Сумщини та пропонувала їм послугу з переміщення до Словацької Республіки поза пунктами пропуску. Вартість переправлення жінка оцінювала в 7000 доларів США.

Днями правоохоронці затримали жінку під час одержання 14 000 доларів США від двох клієнтів.

Наразі досудове розслідування триває.

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