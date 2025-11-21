В Сумской области правоохранители раскрыли схему незаконной переправки мужчин за границу. ФОТОРЕПОРТАЖ
Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры сообщено о подозрении 54-летней жительнице Сумского района, которая организовала незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.
По данным следствия, будучи уроженкой Закарпатской области и имея широкий круг знакомств среди местного населения, подозреваемая решила незаконно зарабатывать на незаконной переправке мужчин через государственную границу, информирует Цензор.НЕТ.
Желающих она подыскивала среди знакомых из Сумщины и предлагала им услугу по перемещению в Словацкую Республику вне пунктов пропуска. Стоимость переправки женщина оценивала в 7000 долларов США.
На днях правоохранители задержали женщину при получении 14 000 долларов США от двух клиентов.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
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