В Сумской области правоохранители раскрыли схему незаконной переправки мужчин за границу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры сообщено о подозрении 54-летней жительнице Сумского района, которая организовала незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.

По данным следствия, будучи уроженкой Закарпатской области и имея широкий круг знакомств среди местного населения, подозреваемая решила незаконно зарабатывать на незаконной переправке мужчин через государственную границу, информирует Цензор.НЕТ.

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Желающих она подыскивала среди знакомых из Сумщины и предлагала им услугу по перемещению в Словацкую Республику вне пунктов пропуска. Стоимость переправки женщина оценивала в 7000 долларов США.

На днях правоохранители задержали женщину при получении 14 000 долларов США от двух клиентов.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

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