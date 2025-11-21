РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12791 посетитель онлайн
Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
836 1

В Сумской области правоохранители раскрыли схему незаконной переправки мужчин за границу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры сообщено о подозрении 54-летней жительнице Сумского района, которая организовала незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.

По данным следствия, будучи уроженкой Закарпатской области и имея широкий круг знакомств среди местного населения, подозреваемая решила незаконно зарабатывать на незаконной переправке мужчин через государственную границу, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Желающих она подыскивала среди знакомых из Сумщины и предлагала им услугу по перемещению в Словацкую Республику вне пунктов пропуска. Стоимость переправки женщина оценивала в 7000 долларов США.

На днях правоохранители задержали женщину при получении 14 000 долларов США от двух клиентов.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Читайте также: На Волыни задержали перевозчика военнообязанных через границу вместе с "клиентами". ФОТОрепортаж

уклонисты
уклонисты
уклонисты
уклонисты
уклонисты

Читайте также: Осуждены супруги-агенты ФСБ, которые наводили российские "Грады" на Сумщину и призывали сдаваться россиянам

Автор: 

Госпогранслужба (7150) граница (5387) Словакия (1158) Сумская область (4202) уклонисты (1348)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це теж добре продумана схема яка виймає з бюджету країни мільярди доларів на ринку продажу життя людини.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:29 Ответить
 
 