Військовий у СЗЧ зі спільниками переправляли осіб через кордон: викрито угруповання на Закарпатті, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Ліквідовано схему незаконного переправлення громадян України призовного віку через українсько-румунський кордон.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Організатор схеми - військовий у СЗЧ
Як зазначається, організатором злочинної схеми виявився діючий військовослужбовець ЗСУ, який самовільно залишив місце служби та перебуває у розшуку. До злочинної діяльності він залучив ще п’ятьох спільників.
Члени угрупування мали на меті незаконно переправити з України до Румунії, поза пунктами пропуску, двох осіб, а за свою незаконну діяльність вони розраховували отримати по 8 тис. доларів з кожного.
Що загрожує?
Правоохоронцям вдалося завчасно викрити злочинний задум та запобігти незаконному перетину державного кордону, затримавши усіх учасників схеми.
За місцем проживання правопорушників проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено кошти в іноземній та національній валюті, автомобіль, мобільні телефони, записи оборудок та інші докази злочинної діяльності.
Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Повідомляється, що за скоєне їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.
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