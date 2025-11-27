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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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Військовий у СЗЧ зі спільниками переправляли осіб через кордон: викрито угруповання на Закарпатті, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Ліквідовано схему незаконного переправлення громадян України призовного віку через українсько-румунський кордон.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

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Організатор схеми - військовий у СЗЧ

Як зазначається, організатором злочинної схеми виявився діючий військовослужбовець ЗСУ, який самовільно залишив місце служби та перебуває у розшуку. До злочинної діяльності він залучив ще п’ятьох спільників.

Викрито переправників ухилянтів

Члени угрупування мали на меті незаконно переправити з України до Румунії, поза пунктами пропуску, двох осіб, а за свою незаконну діяльність вони розраховували отримати по 8 тис. доларів з кожного.

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Що загрожує?

Правоохоронцям вдалося завчасно викрити злочинний задум та запобігти незаконному перетину державного кордону, затримавши усіх учасників схеми.

За місцем проживання правопорушників проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено кошти в іноземній та національній валюті, автомобіль, мобільні телефони, записи оборудок та інші докази злочинної діяльності.

Викрито переправників ухилянтів

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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Повідомляється, що за скоєне їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Викрито переправників ухилянтів
Викрито переправників ухилянтів

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6750) кордон (5001) військовослужбовці (5206) ухилянти (1422)
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Ухилянти зловили ухилянтів, як мило, коли оці прикордонна прикормлена шваль як і мусора підуть на фронт? Теж ненавчені воювати? У цих прикордонників обмундирування ************ чого не скажеш про хлопців в окопі.
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27.11.2025 16:59 Відповісти
А злочиннеугрупування, що попереджувало, вивозило, переправляло через кордон отих осіб від зеленського - міндіча-шурму, і досі ШУКАЮТЬ ті особи, що самі, ж це і зробили???
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27.11.2025 17:04 Відповісти
 
 