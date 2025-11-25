СБУ та Нацполіція викрили ще 4 "ухилянтські схеми" у столиці та західних регіонах України. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція заблокували чотири нові схеми ухилення від мобілізації та викрили сімох організаторів оборудок у столиці та західних регіонах України.

За суми від 2 до 13 тисяч доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

Так, у Києві підозру отримав 44-річний ділок, який через знайомого лікаря оформлював призовникам фіктивне опікунство над літніми особами. Правоохоронці затримали фігуранта та його спільника під час отримання грошей від клієнта.

На Закарпатті викрили ще двох фігурантів, які продавали ухилянтам фіктивні довідки про наявність "важких хвороб". "Схему" організували рецидивіст, який уже мав судимість за наркозлочин, а також його спільник – лікар-інфекціоніст, що підробляв діагнози.

На Львівщині затримано членку експертної комісії оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК), яка за хабарі сприяла продовженню групи інвалідності для виїзду за кордон.

Також у регіоні затримано двох ділків, які організували призовникам "трансфер" до ЄС поза пунктами пропуску. Затримання відбулося "на гарячому", коли зловмисники отримували гроші за організацію втечі.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

незаконне переправлення осіб через державний кордон;

службове підроблення;

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;

зловживання впливом.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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