Привласнили понад 10 млн грн на закупівлі генераторів для військових: викрито посадовців частини на Львівщині, - ДБР. ФОТО

Посадовців однієї з військових частин Львівщини викрили на привласнені коштів, виділених на закупівлю генераторів.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Як працювала схема?

Службові особи військової частини у змові з підприємницею уклали договір на закупівлю 133 генераторів. Їхня реальна ринкова вартість становила майже 7 млн грн, однак посадовці придбали обладнання у 2,5 раза дорожче – за понад 17 млн грн.

Таким чином 10,2 млн грн державних коштів було безпідставно перераховано постачальнику та привласнено. Надалі ці кошти провели через підставні фірми та розділили між учасниками схеми.

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Що загрожує учасникам схеми?

Як зазначається, про підозру повідомлено командиру військової частини, начальнику інженерної служби та цивільній співучасниці, яка допомагала реалізувати оборудку.

Усім трьом повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - привласнення майна в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб із використанням службового становища.

Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення. Повідомляється, що суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Військовослужбовців відсторонено від посад.

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ДБР вживає заходів для повернення державі завданих збитків.