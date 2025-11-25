Привласнили понад 10 млн грн на закупівлі генераторів для військових: викрито посадовців частини на Львівщині, - ДБР. ФОТО
Посадовців однієї з військових частин Львівщини викрили на привласнені коштів, виділених на закупівлю генераторів.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Як працювала схема?
Службові особи військової частини у змові з підприємницею уклали договір на закупівлю 133 генераторів. Їхня реальна ринкова вартість становила майже 7 млн грн, однак посадовці придбали обладнання у 2,5 раза дорожче – за понад 17 млн грн.
Таким чином 10,2 млн грн державних коштів було безпідставно перераховано постачальнику та привласнено. Надалі ці кошти провели через підставні фірми та розділили між учасниками схеми.
Що загрожує учасникам схеми?
Як зазначається, про підозру повідомлено командиру військової частини, начальнику інженерної служби та цивільній співучасниці, яка допомагала реалізувати оборудку.
Усім трьом повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - привласнення майна в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб із використанням службового становища.
Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення. Повідомляється, що суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Військовослужбовців відсторонено від посад.
ДБР вживає заходів для повернення державі завданих збитків.
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