Присвоили более 10 млн грн на закупку генераторов для военных: разоблачены должностные лица части на Львовщине, - ГБР. ФОТО

Чиновников одной из воинских частей Львовской области уличили в присвоении средств, выделенных на закупку генераторов.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Как работала схема?

Должностные лица воинской части в сговоре с предпринимательницей заключили договор на закупку 133 генераторов. Их реальная рыночная стоимость составляла почти 7 млн грн, однако чиновники приобрели оборудование в 2,5 раза дороже – за более чем 17 млн грн.

Таким образом, 10,2 млн грн государственных средств были безосновательно перечислены поставщику и присвоены. В дальнейшем эти средства провели через подставные фирмы и разделили между участниками схемы.

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Что грозит участникам схемы?

Как отмечается, о подозрении сообщено командиру воинской части, начальнику инженерной службы и гражданской соучастнице, которая помогала реализовать аферу.

Всем троим сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение имущества в особо крупных размерах, совершенное группой лиц с использованием служебного положения.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Сообщается, что суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Военнослужащие отстранены от должностей.

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ГБР принимает меры для возмещения государству причиненного ущерба.