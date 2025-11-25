Присвоили более 10 млн грн на закупку генераторов для военных: разоблачены должностные лица части на Львовщине, - ГБР. ФОТО
Чиновников одной из воинских частей Львовской области уличили в присвоении средств, выделенных на закупку генераторов.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Как работала схема?
Должностные лица воинской части в сговоре с предпринимательницей заключили договор на закупку 133 генераторов. Их реальная рыночная стоимость составляла почти 7 млн грн, однако чиновники приобрели оборудование в 2,5 раза дороже – за более чем 17 млн грн.
Таким образом, 10,2 млн грн государственных средств были безосновательно перечислены поставщику и присвоены. В дальнейшем эти средства провели через подставные фирмы и разделили между участниками схемы.
Что грозит участникам схемы?
Как отмечается, о подозрении сообщено командиру воинской части, начальнику инженерной службы и гражданской соучастнице, которая помогала реализовать аферу.
Всем троим сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение имущества в особо крупных размерах, совершенное группой лиц с использованием служебного положения.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Сообщается, что суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Военнослужащие отстранены от должностей.
ГБР принимает меры для возмещения государству причиненного ущерба.
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