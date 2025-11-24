"20 000 доларів і ти непридатний до служби" – у Дніпрі затримано організатора схеми та його спільника. ФОТОрепортаж

У Дніпрі поліція затримала організатора схеми та його спільника.

Використовуючи корупційні зв’язки у військово-лікарських комісіях та міських лікарнях, забезпечували "клієнтів" лікарськими довідками з фіктивними діагнозами, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі схеми

Це дозволяло їм стати непридатними до служби та в такий спосіб уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Одного з фігурантів затримали в закладі громадського харчування.

Організатор – мешканець Дніпра – також координував фінансові питання від узгодження суми до передачі пакета документів. У цьому йому допомагав спільник – 40-річний дніпрянин.

Оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі слідчого управління обласної поліції за силової підтримки роти поліції особливого призначення затримали посередника безпосередньо під час отримання першого траншу – 10 000 доларів.

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Також правоохоронці затримали й самого організатора. Окрім суми неправомірної вигоди, поліцейські вилучили ще 80 000 гривень, телефони, зброю, люксові годинники, медичну документацію, чорнові записи.

Організатору та спільнику наразі повідомлено про підозру, - незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Їм обрані запобіжні заходи.

За скоєне підозрюваним може загрожувати до девʼяти років позбавлення волі.















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