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"20 000 долларов - и ты непригоден к службе" - в Днепре задержан организатор схемы и его сообщник. ФОТОрепортаж

В Днепре полиция задержала организатора схемы и его сообщника.

Используя коррупционные связи в военно-врачебных комиссиях и городских больницах, обеспечивали "клиентов" медицинскими справками с фиктивными диагнозами, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали схемы

Это позволяло им стать непригодными к службе и таким образом избежать мобилизации и выехать за границу. Одного из фигурантов задержали в заведении общественного питания.

Организатор – житель Днепра – также координировал финансовые вопросы от согласования суммы до передачи пакета документов. В этом ему помогал сообщник – 40-летний днепрянин.

Оперативники управления стратегических расследований и следователи следственного управления областной полиции при силовой поддержке роты полиции особого назначения задержали посредника непосредственно во время получения первого транша – 10 000 долларов.

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Также правоохранители задержали и самого организатора. Кроме суммы неправомерной выгоды, полицейские изъяли еще 80 000 гривен, телефоны, оружие, люксовые часы, медицинскую документацию, черновые записи.

Организатору и сообщнику в настоящее время сообщено о подозрении - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Им избраны меры пресечения.

За содеянное подозреваемым может грозить до девяти лет лишения свободы.

нацполиция
нацполиция
нацполиция
нацполиция
нацполиция
нацполиция
нацполиция

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники раскрыли международную схему незаконной переправки лиц за границу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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граница (5389) задержание (6549) Нацполиция (16967) Днепропетровская область (5289)
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Треба було із зєрмаками ділитися, працював би як і усі далі.
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24.11.2025 17:45 Ответить
Не той рівень, ці мєлочь пузата.
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24.11.2025 21:49 Ответить
Йой Єрмак перекинув сваво СМАТРЯЩЄВА над Дніпром до Одеси й шо? невже з ним не ділилася ця схема? нЄпарядак!!! А поліція -поліція во дайот жару !!!
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24.11.2025 17:47 Ответить
З мене у військовому госпіталі всього 8 штук просили.
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24.11.2025 18:14 Ответить
за 20 к у.о. можу оптом трьох зробити непридатними і одноногими
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24.11.2025 20:49 Ответить
 
 