"20 000 долларов - и ты непригоден к службе" - в Днепре задержан организатор схемы и его сообщник. ФОТОрепортаж
В Днепре полиция задержала организатора схемы и его сообщника.
Используя коррупционные связи в военно-врачебных комиссиях и городских больницах, обеспечивали "клиентов" медицинскими справками с фиктивными диагнозами, информирует Цензор.НЕТ.
Детали схемы
Это позволяло им стать непригодными к службе и таким образом избежать мобилизации и выехать за границу. Одного из фигурантов задержали в заведении общественного питания.
Организатор – житель Днепра – также координировал финансовые вопросы от согласования суммы до передачи пакета документов. В этом ему помогал сообщник – 40-летний днепрянин.
Оперативники управления стратегических расследований и следователи следственного управления областной полиции при силовой поддержке роты полиции особого назначения задержали посредника непосредственно во время получения первого транша – 10 000 долларов.
Также правоохранители задержали и самого организатора. Кроме суммы неправомерной выгоды, полицейские изъяли еще 80 000 гривен, телефоны, оружие, люксовые часы, медицинскую документацию, черновые записи.
Организатору и сообщнику в настоящее время сообщено о подозрении - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Им избраны меры пресечения.
За содеянное подозреваемым может грозить до девяти лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль