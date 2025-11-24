"20 000 долларов - и ты непригоден к службе" - в Днепре задержан организатор схемы и его сообщник. ФОТОрепортаж

В Днепре полиция задержала организатора схемы и его сообщника.

Используя коррупционные связи в военно-врачебных комиссиях и городских больницах, обеспечивали "клиентов" медицинскими справками с фиктивными диагнозами, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали схемы

Это позволяло им стать непригодными к службе и таким образом избежать мобилизации и выехать за границу. Одного из фигурантов задержали в заведении общественного питания.

Организатор – житель Днепра – также координировал финансовые вопросы от согласования суммы до передачи пакета документов. В этом ему помогал сообщник – 40-летний днепрянин.

Оперативники управления стратегических расследований и следователи следственного управления областной полиции при силовой поддержке роты полиции особого назначения задержали посредника непосредственно во время получения первого транша – 10 000 долларов.

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Также правоохранители задержали и самого организатора. Кроме суммы неправомерной выгоды, полицейские изъяли еще 80 000 гривен, телефоны, оружие, люксовые часы, медицинскую документацию, черновые записи.

Организатору и сообщнику в настоящее время сообщено о подозрении - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Им избраны меры пресечения.

За содеянное подозреваемым может грозить до девяти лет лишения свободы.















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