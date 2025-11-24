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Новини Фото Фінансові шахрайства
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21 учасник злочинної організації постане перед судом за привласнення 80 мільйонів гривень вкладників банку. ФОТОрепортаж

До суду скеровано справу щодо 21 учасника злочинної організації, причетних до привласнення 80 мільйонів гривень вкладників банку.

Серед обвинувачених – власник збанкрутілого комерційного банку – колишній міністр вугільної промисловості України, заступник міністра палива та енергетики України, а також колишній народний депутат України, інформує Цензор.НЕТ.

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Він спеціально придбав фінансову установу для втілення свого злочинного умислу. В оборудку він залучив Голову та членів правління банку, Голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів і держаних реєстраторів.

Під керівництвом організатора вони реєстрували в держреєстрі речових прав нерухоме майно, нібито розташоване в центральних районах Києва і Харкова.

Ці неіснуючі об’єкти й стали предметом застави на видачу кредитів в загальній сумі понад 100 мільйонів гривень.

За ці гроші, що належали вкладникам банку, учасники злочинної організації фінансували власні бізнес-проєкти з будівництва заводів та ТЕЦ, операційної діяльності вугільної шахти, придбання елітних авто й нерухомості. Разом з цим, працівники управління банківської безпеки щорічно складали акти перевірки наявності та ліквідності неіснуючого заставного майна. Такі дії призвели до того, що у 2021 році банк визнали неплатоспроможним.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції встановили 27 фігурантів, які в різні роки входили до складу злочинної організації

У січні 2025 року на підставі зібраних доказів слідчі оголосили про підозри причетним до махінацій особам.

Нині обвинувальний акт стосовно 21 учасника злочинної організації скеровано до суду. Щодо інших підозрюваних розслідування зупинене у зв’язку з їх розшуком.

Дії обвинувачених кваліфіковані за кількома статтями

  • створення, керівництво та участь в злочинній організації,
  • привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем,
  • службове підроблення,
  • відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Для відшкодування завданих збитків поліцейські наклали арешт на 12 квартир фігурантів в столиці, 5 приватних будинків в середмісті Києва загальною площею понад 2 000 квадратних метрів, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць та корпоративні права у статутному капіталі афілійованих з фігурантами товариств.

За скоєне підозрюваним може загрожувати до 12-ти років з конфіскацією майна.

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поліція
поліція
поліція
поліція
поліція
поліція
поліція

Дивіться: У Києві викрили організацію, яка створила фейкову біржу та привласнила мільйони інвесторів ЄС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (20841) Нацполіція (15745) Харків (6123) Офіс Генпрокурора (3913) Харківська область (2807) Харківський район (921)
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Топ коментарі
+5
"...21 учасник злочинної організації постане перед судом...", а сяде охоронець, кур'єр, прибиральниця. Навть якщо вони і не входили в злочину організацію.
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24.11.2025 15:33 Відповісти
+4
Слабі,як махорка...На 21 учасника 80 лямів...
Видимість роботи...
А спіймати посадити одного за
$200 000 000 слабо?
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24.11.2025 15:26 Відповісти
+2
небогато живе розхитітєль...😇
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24.11.2025 14:39 Відповісти
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небогато живе розхитітєль...😇
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24.11.2025 14:39 Відповісти
Подивіться на будинки та квартири за кордоном. Вони живуть скромніше набагато "бідних" українців
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24.11.2025 17:22 Відповісти
то халупа по суті
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24.11.2025 17:31 Відповісти
Нууу, що тут скажеш. Нічого)
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24.11.2025 17:45 Відповісти
я бував у Європі (Альпи)
будинки там набагато кращі та дорожчі
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24.11.2025 18:01 Відповісти
Щодо кращих будинків в Альпах мені заперечити нічого. Франц.чи Швейц.Альпи мають різну цінову категорію.
Колись с/статистична швейцарка розповідала, що для неї покататися на лижах на вихідних за €100 - це дуже дорого, але чоловік любить, тому він поїде.
Українці із цим теж гарно справляються.

А от дорожча ціна на будинки - це да!
Нам є до чого йти, треба пошвидше урівняти ціни на нерухомість.
Україна ще має шанс виправити цю незрівнялівку)
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24.11.2025 18:33 Відповісти
так, вони за сто евро удавляться
такий менталітет

я скільки грошей просадив на поїздку у Альпи, десь 5 тис долл (я програміст)

ні разу не пошкодував!
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25.11.2025 05:45 Відповісти
Зае..ался уже это всё читать. Только приход военных к власти может быть спасёт ситуацию. И то не уверен
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24.11.2025 15:22 Відповісти
Слабі,як махорка...На 21 учасника 80 лямів...
Видимість роботи...
А спіймати посадити одного за
$200 000 000 слабо?
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24.11.2025 15:26 Відповісти
"...21 учасник злочинної організації постане перед судом...", а сяде охоронець, кур'єр, прибиральниця. Навть якщо вони і не входили в злочину організацію.
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24.11.2025 15:33 Відповісти
молодец лидор, все в стране заняты делом, воруют
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24.11.2025 16:10 Відповісти
І судді- учасники ОЗУ теж будуть засуджені?
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24.11.2025 17:55 Відповісти
 
 