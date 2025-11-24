21 участник преступной организации предстанет перед судом за присвоение 80 миллионов гривен вкладчиков банка. ФОТОРЕПОРТАЖ
В суд направлено дело в отношении 21 участника преступной организации, причастных к присвоению 80 миллионов гривен вкладчиков банка.
Среди обвиняемых – владелец обанкротившегося коммерческого банка – бывший министр угольной промышленности Украины, заместитель министра топлива и энергетики Украины, а также бывший народный депутат Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Он специально приобрел финансовое учреждение для воплощения своего преступного умысла. В аферу он привлек председателя и членов правления банка, председателя наблюдательного совета, частных предпринимателей, оценщиков и государственных регистраторов.
Под руководством организатора они регистрировали в госреестре вещных прав недвижимое имущество, якобы расположенное в центральных районах Киева и Харькова.
Эти несуществующие объекты и стали предметом залога на выдачу кредитов на общую сумму более 100 миллионов гривен.
За эти деньги, принадлежавшие вкладчикам банка, участники преступной организации финансировали собственные бизнес-проекты по строительству заводов и ТЭЦ, операционной деятельности угольной шахты, приобретению элитных авто и недвижимости. Вместе с этим, сотрудники управления банковской безопасности ежегодно составляли акты проверки наличия и ликвидности несуществующего залогового имущества. Такие действия привели к тому, что в 2021 году банк признали неплатежеспособным.
Оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления Нацполиции установили 27 фигурантов, которые в разные годы входили в состав преступной организации
В январе 2025 года на основании собранных доказательств следователи объявили о подозрении причастным к махинациям лицам.
В настоящее время обвинительный акт в отношении 21 участника преступной организации направлен в суд. В отношении других подозреваемых расследование приостановлено в связи с их розыском.
Действия обвиняемых квалифицированы по нескольким статьям
- создание, руководство и участие в преступной организации,
- присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением,
- служебный подлог,
- отмывание доходов, полученных преступным путем.
Для возмещения причиненного ущерба полицейские наложили арест на 12 квартир фигурантов в столице, 5 частных домов в центре Киева общей площадью более 2 000 квадратных метров, земельные участки, 12 элитных автомобилей, 12 машиномест и корпоративные права в уставном капитале аффилированных с фигурантами обществ.
За содеянное подозреваемым может грозить до 12 лет с конфискацией имущества.
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будинки там набагато кращі та дорожчі
Колись с/статистична швейцарка розповідала, що для неї покататися на лижах на вихідних за €100 - це дуже дорого, але чоловік любить, тому він поїде.
Українці із цим теж гарно справляються.
А от дорожча ціна на будинки - це да!
Нам є до чого йти, треба пошвидше урівняти ціни на нерухомість.
Україна ще має шанс виправити цю незрівнялівку)
такий менталітет
я скільки грошей просадив на поїздку у Альпи, десь 5 тис долл (я програміст)
ні разу не пошкодував!
Видимість роботи...
А спіймати посадити одного за
$200 000 000 слабо?