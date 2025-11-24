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21 участник преступной организации предстанет перед судом за присвоение 80 миллионов гривен вкладчиков банка. ФОТОРЕПОРТАЖ

В суд направлено дело в отношении 21 участника преступной организации, причастных к присвоению 80 миллионов гривен вкладчиков банка.

Среди обвиняемых – владелец обанкротившегося коммерческого банка – бывший министр угольной промышленности Украины, заместитель министра топлива и энергетики Украины, а также бывший народный депутат Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

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Он специально приобрел финансовое учреждение для воплощения своего преступного умысла. В аферу он привлек председателя и членов правления банка, председателя наблюдательного совета, частных предпринимателей, оценщиков и государственных регистраторов.

Под руководством организатора они регистрировали в госреестре вещных прав недвижимое имущество, якобы расположенное в центральных районах Киева и Харькова.

Эти несуществующие объекты и стали предметом залога на выдачу кредитов на общую сумму более 100 миллионов гривен.

За эти деньги, принадлежавшие вкладчикам банка, участники преступной организации финансировали собственные бизнес-проекты по строительству заводов и ТЭЦ, операционной деятельности угольной шахты, приобретению элитных авто и недвижимости. Вместе с этим, сотрудники управления банковской безопасности ежегодно составляли акты проверки наличия и ликвидности несуществующего залогового имущества. Такие действия привели к тому, что в 2021 году банк признали неплатежеспособным.

Оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления Нацполиции установили 27 фигурантов, которые в разные годы входили в состав преступной организации

В январе 2025 года на основании собранных доказательств следователи объявили о подозрении причастным к махинациям лицам.

В настоящее время обвинительный акт в отношении 21 участника преступной организации направлен в суд. В отношении других подозреваемых расследование приостановлено в связи с их розыском.

Действия обвиняемых квалифицированы по нескольким статьям

  • создание, руководство и участие в преступной организации,
  • присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением,
  • служебный подлог,
  • отмывание доходов, полученных преступным путем.

Для возмещения причиненного ущерба полицейские наложили арест на 12 квартир фигурантов в столице, 5 частных домов в центре Киева общей площадью более 2 000 квадратных метров, земельные участки, 12 элитных автомобилей, 12 машиномест и корпоративные права в уставном капитале аффилированных с фигурантами обществ.

За содеянное подозреваемым может грозить до 12 лет с конфискацией имущества.

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полиция
полиция
полиция
полиция
полиция
полиция
полиция

Смотрите: В Киеве разоблачили организацию, которая создала фейковую биржу и присвоила миллионы инвесторов ЕС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (26425) Нацполиция (16967) Харьков (7877) Офис Генпрокурора (3135) Харьковская область (2757) Харьковский район (905)
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Топ комментарии
+5
"...21 учасник злочинної організації постане перед судом...", а сяде охоронець, кур'єр, прибиральниця. Навть якщо вони і не входили в злочину організацію.
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24.11.2025 15:33 Ответить
+4
Слабі,як махорка...На 21 учасника 80 лямів...
Видимість роботи...
А спіймати посадити одного за
$200 000 000 слабо?
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24.11.2025 15:26 Ответить
+2
небогато живе розхитітєль...😇
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24.11.2025 14:39 Ответить
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небогато живе розхитітєль...😇
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24.11.2025 14:39 Ответить
Подивіться на будинки та квартири за кордоном. Вони живуть скромніше набагато "бідних" українців
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24.11.2025 17:22 Ответить
то халупа по суті
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24.11.2025 17:31 Ответить
Нууу, що тут скажеш. Нічого)
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24.11.2025 17:45 Ответить
я бував у Європі (Альпи)
будинки там набагато кращі та дорожчі
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24.11.2025 18:01 Ответить
Щодо кращих будинків в Альпах мені заперечити нічого. Франц.чи Швейц.Альпи мають різну цінову категорію.
Колись с/статистична швейцарка розповідала, що для неї покататися на лижах на вихідних за €100 - це дуже дорого, але чоловік любить, тому він поїде.
Українці із цим теж гарно справляються.

А от дорожча ціна на будинки - це да!
Нам є до чого йти, треба пошвидше урівняти ціни на нерухомість.
Україна ще має шанс виправити цю незрівнялівку)
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24.11.2025 18:33 Ответить
так, вони за сто евро удавляться
такий менталітет

я скільки грошей просадив на поїздку у Альпи, десь 5 тис долл (я програміст)

ні разу не пошкодував!
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25.11.2025 05:45 Ответить
Зае..ался уже это всё читать. Только приход военных к власти может быть спасёт ситуацию. И то не уверен
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24.11.2025 15:22 Ответить
Слабі,як махорка...На 21 учасника 80 лямів...
Видимість роботи...
А спіймати посадити одного за
$200 000 000 слабо?
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24.11.2025 15:26 Ответить
"...21 учасник злочинної організації постане перед судом...", а сяде охоронець, кур'єр, прибиральниця. Навть якщо вони і не входили в злочину організацію.
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24.11.2025 15:33 Ответить
молодец лидор, все в стране заняты делом, воруют
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24.11.2025 16:10 Ответить
І судді- учасники ОЗУ теж будуть засуджені?
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24.11.2025 17:55 Ответить
 
 